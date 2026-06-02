Pamucak Sahili Tehlikede

02.06.2026 16:35
EKODOSD Başkanı, Pamucak sahilindeki kumulların çöp ve araçlar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak sahilinde, kıyı kumullarının tehlike altında olduğunu belirtip, "Aynı zamanda caretta carettaların yuvalama alanı da olan kumsal, atılan çöpler nedeniyle kirleniyor. Neredeyse denize sıfır yanaşan yüzlerce araç da kumulları ezerek, yapısına zarar veriyor" dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin sınırında yer alan Pamucak sahilindeki kıyı kumullar, serinlemek için denize girenler ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlenmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye gidip, inceleme yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ayrıca deniz kıyısına park eden araçların da kumulları ezip, yapısına zarar verdiğini tespit etti. EKODOSD Başkanı Sürücü, nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi iri baş deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan kumsalların korunması için yetkilileri göreve çağırdı.

'YOK OLMADAN HAREKETE GEÇİLMELİ'

Özellikle Zeytinköy plajının bulunduğu bölgenin çok önemli olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ve Sulak Alan Tampon Bölgesi gibi resmi koruma statülerine sahip. Bu sayede bugüne kadar yapılaşmadan kendini kurtarabilmiş ender kıyılardan biri. İçinde küçük sulak alanların da barındığı bu kıyı kumullarında başta korunması gereken nadir endemik türlerden kum zambakları olmak üzere, ekosisteme ait pek çok özel kumul bitkisi yayılış göstermekte. Ancak bugün alan çok ciddi tehdit altında. Yaz aylarında yaşanan yoğun insan ve araç baskısı bölgeye zarar vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının da yuvalama alanı olan kumulların üzerine park eden araçlar, doğal yapısına zarar veriyor. Atılan çöplerin büyük çoğunluğu plastiklerden oluştuğu için de rüzgarla birlikte denize karışıp, mikroplastiklere dönüşerek birçok deniz canlısının ölmesine neden oluyor. Bu benzersiz kıyıların korunması için tüm ilgili kurumların harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

