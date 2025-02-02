Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Dumandan hafif etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırılıp ayakta tedavi sonrası taburcu edildi. Yangının bodrum kattaki çamaşırhane bölümünde bulunan bir odada yer alan, elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.
Haber-/ Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, DHA)
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de 7 Katlı Binada Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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