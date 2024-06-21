Pamukkale'de Balon Turları: Turistlere Görsel Bir Şölen - Son Dakika
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Pamukkale'de Balon Turları: Turistlere Görsel Bir Şölen

Pamukkale'de balon turları, bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor. Günde yaklaşık 300 turistin ziyaret ettiği balon uçuşları, Pamukkale'nin beyazlığı ile gün doğumunun buluştuğunu havadan gören turistleri mutlu ediyor. UNESCO tarafından dünya miras listesine eklenen Pamukkale'de balonlara binen turistler, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya'yı havadan görme fırsatı buluyor. Balon pilotu İsmail Hiraözlü, bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini ve bu sene daha yoğun bir turist akını beklediklerini belirtti.

21.06.2024 12:10
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Pamukkale'de balon turları bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor

Balonlar günde 300 turist ile birlikte yükseliyor

DENİZLİ - Balon turizminin gözde mekanlarından biri olan Pamukkale'de balonlar yılın her ayında turistleri ağırlamaya devam ediyor. Günde yaklaşık 300 turistin ziyaret ettiği balon uçuşları hakkında bilgi veren balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Pamukkale'nin beyazlığı ile gün doğumunun buluştuğunu havadan gören turistler oldukça mutlu oluyor" dedi.

UNESCO tarafından dünya miras listesine eklenen ve dünyanın 8'inci harikası olan Pamukkale'de balon turları bölgeye gelen turistlere görsel bir şölen sunuyor. Gün doğumundan yarım saat önce Pamukkale semalarında yükselen balonlara binen turistler, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya'yı havadan görme fırsatı buluyor. Bölgede 12 ay boyunca uçuşların devam ettiğini söyleyen balon pilotu İsmail Hiraözlü, "Havanın durumuna göre bazen uçuşların iptal olduğu günler oluyor. Günde yaklaşık 300 turist ağırlıyoruz. Bu senenin daha yoğun geçmesini bekliyoruz. Şu anda yoğun olarak Rus kafilelerimiz gelmekte. Çinli turistlerde yakın bir zamanda gelmeye başlayacaklar" dedi. Turistlerin tepkilerinin oldukça iyi olduğunu söyleyen Hiraözlü, "Turistlerimiz travertenleri, Hierapolis'i ve bazen de Leodikya'yı yüksekten görüyorlar. Genellikle Rusya'dan, Çin'den, Malezya'dan misafirlerimiz geliyor. Latin gruplarımızda var. Yazın genellikle Rus turistlerimizi ağırlıyoruz. Turistlerimiz özellikle gün doğumuyla birlikte Pamukkale'nin beyazlığı buluşunca daha mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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