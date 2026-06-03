Pamukkale'de Kauçuk Fabrikasında Yangın - Son Dakika
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Pamukkale'de Kauçuk Fabrikasında Yangın

Pamukkale\'de Kauçuk Fabrikasında Yangın
03.06.2026 17:22
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki kauçuk fabrikasında yangın çıktı, ekipler müdahale etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görüldü.

Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, Pamukkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Denizli, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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