Pamukkale\'de Koyun 9 Yavru Doğurdu

19.02.2026 10:29
Pamukkale'de bir koyun tek seferde 9 kuzu doğurarak büyük şaşkınlık yarattı; nadir görülen bir olay.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir aileye ait çiftlikteki koyunlardan biri, tek batında 9 yavru dünyaya getirdi. Cemil Doğan, 6 yıldır besicilik yaptığını belirtip, ilk kez 9 kuzu dünya getiren koyun duyduğunu söylerken; Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu da yaşanan durumun nadir görülen bir olay olduğunu söyledi.

Perihan Doğan'ın oğulları Cemil ve Atilla Doğan ile işlettiği Pınarkent Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğindeki 250 koyundan biri, 16 Şubat gecesi doğum yaptı. 3 yaşındaki 'Çeşme sakız' cinsi koyun, bir batında 9 kuzu dünyaya getirdi. Cemil ve Atilla Doğan kardeşler, kontrol etmek için ağıla gittiklerinde koyunun bir batında 9 yavru dünyaya getirdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. 3'ü dişi 6 kuzu anneleri ile birlikte ayrı bir alan alındı.

'9 KUZU DOĞURANI İLK KEZ DUYDUM'

Tekstil işi ile uğraşırken 6 yıl önce Aydın'dan getirttikleri 4 Çeşme sakızı cinsi koyun ile hobi olarak hayvanlığa başladıklarını belirten Cemil Doğan, "Bir aile işletmesiyiz. İlk aldığımız koyunlar, dörder, beşer yavru doğurunca hayvancılık işine yöneldik. Çeşme sakızı cinsi koyunlarımızın doğurganlıkları çok iyi, yılda iki defa yavru alıyoruz. Herkese hayvancılığı tavsiye ederiz. Daha önce bir koyunun 7 kuzu doğurduğunu duymuştum ama 9 kuzu doğuranı ilk kez duydum ve gördüm. Çok mutluyuz" dedi.

'ÇOK NADİRDİR'

Kuzuların takibini yapan Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu ise "9 yıldır veteriner hekimim, sürekli sahadayım. Ben de daha önce en fazla 5 ya da 6 yavru dünyaya getiren koyunlara doğum yaptırdım. Ancak 9 yavru dünyaya getiren koyun çok nadirdir. Bu da koyunun yumurtalıktaki aktivitesi, yumurta verimi ve koçun da döl veremiyle ilgili bir durumdur. Bir de koyunun beslenmesiyle alakalı. Çiftçimiz bilinçli olduğu için böyle bir doğum olması olasılıktır. Burada havyanlar genelde beşiz doğum yapıyor. Ben de ilk defa bir koyunun 9 yavru dünyaya getirdiğine şahit oldum. Bu çok nadir bir olay" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Denizli, Güncel, Çeşme, Son Dakika

