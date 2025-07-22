Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek teker üstünde motosiklet kullanarak trafiği tehlikeye atan sürücüye toplam 45 bin 680 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da, Acıpayam Bulvarı'nda bir kişinin motosikletin ön tekerini kaldırarak seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, motosikletin Sümer Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Motosiklet trafikten men edilirken sürücüye toplam 45 bin 680 lira idari ceza uygulandı.
Öte yandan motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlara ilişkin görüntüler, araç içi kamerası tarafından kaydedilmişti.
Son Dakika › Güncel › Pamukkale'de Tek Teker Ceza Rekoru - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?