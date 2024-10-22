Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari araç park halindeki otomobillere çarptı, 1 kişi yaralandı.

22.10.2024 13:16
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

C.G. idaresindeki 31 ASA 65 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile vurdu. Bu otomobillerden biri de ilerleyip başka bir otomobile çarptı.

Kazada yaralanan sürücü C.G. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

C.G'nin, ilçede başka bir yerde hasarlı trafik kazasına karışan kardeşinin yanına gitmek üzere yolda olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, hafif ticari aracı park halindeki araçlara çarpması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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