Pamukkale'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pamukkale'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı

Pamukkale\'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı
02.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hierapolis Ören Yeri, Kurban Bayramı'nda 21,192 ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri'nde, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 29 Mayıs'ta 21 bin 192 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı.

Beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile doğa ve tarihi bir arada bulunduran, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale'yi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 9 günlük bayram tatili süresince 97 bin 177 kişi ziyaret etti.

Bu süreçte en fazla ziyaretçi bayramın 3. günü olan 29 Mayıs'ta geldi. Bölgeyi 29 Mayıs'ta 21 bin 192 turist ziyaret etti. Bu sayı, Pamukkale'de bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 5 ayında Pamukkale'yi ziyaret edenlerin sayısı da 625 bin 199'a ulaştı.

Yaz sezonunun başlaması ve yabancı turist sayısındaki artışla birlikte bölgedeki hareketliliğin sürmesi bekleniyor.

Yeni düzenlemeler

Bayram tatili öncesinde ziyaretçilerin deneyimini artırmak ve tarihi mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla kapsamlı bir dönüşüm çalışması gerçekleştirildi.

Bu kapsamda antik kentin tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlanan Güney Kapısı'nın ziyaretçi giriş alanı ile yeni otopark alanlarının hizmete alınmasının ardından Kuzey Kapısı'nda süren çalışmalara rağmen turist yoğunluğunu azaltmak için operasyonel bir çalışma yürütüldü, böylece misafirlerin rahat geçişleri de sağlandı.

Hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçilerin ören yerine erişiminin daha konforlu hale getirilmesi, yönlendirme ve karşılama hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasına da öncelik verildi.

"Dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu göstermekte"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatili sırasında gelen ziyaretçi sayısının bölgenin cazibesini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Şen, rekordan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Pamukkale Hierapolis Ören Yeri bayramda tüm yılların bir günde yerli ve yabancı ziyaretçinin en fazla girdiği rakamı yakaladı. Yaklaşık 21 bin kişinin üzerindeki ziyaretçimiz ziyaret etti. Bu da Pamukkale'nin sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olduğunu göstermekte. Tarihi, doğallığı, termal, sağlık, inanç, balon, yamaç turizminin hepsini bir arada barındıran bir yer olarak görüyoruz. 1 Haziran itibarıyla gece müzeciliğinin de başlamasıyla yerli ve gerek yabancı misafirlerimizin yoğun bir şekilde Pamukkale'yi ziyaret etmesini ve geçen yılların üzerinde bir ziyaretçi sayısıyla 2026 yılını biz sonlandırmayı hedefliyoruz."

Bölgeye gelenlerin sıcak hava balon turlarına ilgisine dikkati çeken Şen, "Sabahları balon turizmine büyük bir talep vardı. Baktığınız zaman Kapadokya'dan sonra en fazla balon turizminin olduğu Pamukkale Hierapolis noktası da Kapadokya'nın en büyük rakibi olmaya devam ediyor." dedi.

Şen, nisan ayında yeniden hizmet vermeye başlayan Antik Havuz'un ilgi noktası olduğunu ifade ederek, "Tüm dünyadan gelen misafirlerimiz, hem doğal olarak hem de kültürel olarak ören yerini mutlaka ziyaret etmek istiyorlar. Bizim hedefimiz özellikle Avrupa'dan daha fazla misafir alabilmek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Pamukkale, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Ali Babacan’dan milli duruş Çin’de Türkiye’nin potansiyelini övdü Ali Babacan'dan milli duruş! Çin'de Türkiye’nin potansiyelini övdü
Kılıçdaroğlu’na bir kötü haber daha Grup Yorum yasak koydu Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:33:06. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale'de Ziyaretçi Rekoru Kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.