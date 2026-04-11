Pamukkale Üniversitesi'nde Bir Yılda Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pamukkale Üniversitesi'nde Bir Yılda Önemli Gelişmeler

Pamukkale Üniversitesi\'nde Bir Yılda Önemli Gelişmeler
11.04.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Güngör, PAÜ'deki bir yıllık çalışmaları ve yatırımları basın toplantısında değerlendirdi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, göreve başlamasının ardından geçen bir yıllık süreçte üniversitede yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Güngör, düzenlediği basın toplantısında, barışı odaklı, katılımcı liderlik ve şeffaf yönetim anlayışıyla yürütülen çalışmaların, üniversiteyi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma taşıdığını belirtti.

Son bir yılda gerçekleştirilen yatırımlara değinen Güngör, şunları kaydetti:

"İnşaatı devam eden 10 bin metrekarelik diş hekimliği uygulama hastanemizin yeni binası, hukuk ve mimarlık fakültelerimizin yer aldığı toplam 12 bin metrekarelik yeni binamız da tamamlanmak üzere. Denizli Teknik Bilimler MYO'da 6 bin metrekarelik yeni eğitim alanları oluşturduk. Kampüsümüzde yeşil alan büyüklüğünü 260 bin metrekareye ulaştırdık."

Güngör, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından proje çeşitliliğini ve destek kapasitesini güçlendirerek 230 milyon bütçe ile 289 bilimsel araştırma projesine destek sağladıklarını anlattı.

Üniversite-sanayi ve kamu işbirlikleri kapsamında, bir yıl içerisinde 54 kurumsal protokol imzaladıklarını ifade eden Güngör, ???????Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin konaklamalı bir yapıya dönüştürülmesi için ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Yerel Haberler, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale Üniversitesi'nde Bir Yılda Önemli Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:42:03. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale Üniversitesi'nde Bir Yılda Önemli Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.