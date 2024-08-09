Pamukova'da Kamyonetin Durağa Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Pamukova'da Kamyonetin Durağa Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin durağa çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada, kamyonetin çarptığı otobüs durağı yıkıldı ve durağın kenarında bekleyen bir kişi cam parçaları nedeniyle yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

09.08.2024 21:46
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyonetin durağa çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik-Pamukova D-650 kara yolu Paşalar Üçevler Mahallesi mevkisinde E.M. idaresindeki 34 FSS 458 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kazada savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan otobüs durağına çarparak durabildi.

Yıkılan durağın kenarında otobüs bekleyen Hüseyin A, etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pamukova'da Kamyonetin Durağa Çarpması Sonucu 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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