YARALI SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrencilerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada yaralı sayısı 23'e yükseldi. Yaralananlardan 18'inin öğrenci, 4'ünün öğretmen ve 1'inin de midibüs sürücüsü olduğu öğrenildi. Yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.
İsa ÇİÇEK/ PAMUKOVA (Sakarya),
Son Dakika › Güncel › Pamukova'da Midibüs Kazası: Yaralı Sayısı 23'e Yükseldi - Son Dakika
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