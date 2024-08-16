Pamukova'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Pamukova'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası Düzenlendi

Pamukova\'da Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası Düzenlendi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasıyla yaz Kur'an kursu öğrencileri sportif faaliyetlere teşvik edildi. Çavuşoğlu Cami Kur'an Kursu şampiyon oldu.

16.08.2024 13:48
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen futbol turnuvası final karşılaşmasıyla sona erdi.

Pamukova İlçe Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Yusuf Hakan Aydemir öncülüğünde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak sportif faaliyetlere teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya 14 Kur'an kursu katıldı.

Final maçında Kemaliye Mahallesi Cami Kur'an Kursu'nu 9-6'lık skorla yenen Çavuşoğlu Cami Kur'an Kursu öğrencileri şampiyon oldu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, bilgili, imanlı, haramı helali bilen, aslını ve ecdadını tanıyan nesil yetiştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Toplumun düzelmesinin, ailelerden ve annelerden geçtiğini anlatan Akın, "Bu evlatlarımız ülkemizin geleceğini oluşturacak. Yarın burada bu evlatlarımız belki de bizim yerimize protokolde olacak. Bu organizasyonda emeği geçen herkese ve ailelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş da turnuvaya katılan takımları kutlayarak, "Maksadımız çocuklarımıza camiyi, dinimizi, mukaddesatımızı, milli manevi değerlerimizi sevdirmek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan tüm takımlara madalya, dereceye girenlere kupa ve hediyeleri verildi.

Törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Atmaca, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Osman Dereli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, imam hatipler, Kur'an kursu öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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