Panama'da Tekne Faciası: 21 Kişi, 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

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PANAMA, 23 Şubat (Xinhua) -- Panama'nın kuzeydoğu sahili açıklarında toplam 21 kişi taşıyan bir teknenin batması sonucu 8 yaşındaki Venezuelalı bir çocuk hayatını kaybetti.

Panama Ulusal Sınır Servisi Senafront'tan cumartesi günü yapılan açıklamada cuma gecesi batan teknede 19'u Kolombiyalı ve Venezuelalı göçmen, 2'si Panamalı mürettebat olmak üzere 21 kişi bulunduğu belirtildi.

Senafront, kurtarılan 20 kişiye tıbbi müdahale yapıldığını ve kendilerine insani destek sağlandığını söyledi.

Senafront'un verdiği bilgilere göre tekne, Panama'da yerli halkın yaşadığı Guna Yala bölgesinde kötü hava ve deniz koşulları nedeniyle battı.