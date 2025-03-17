Panama'da Trafo Patlaması: Ülke Generel Elektriksiz Kaldı - Son Dakika
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Panama'da Trafo Patlaması: Ülke Generel Elektriksiz Kaldı

Panama'daki bir trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük kısmı elektriksiz kaldı. Hükümet, durumu inceliyor.

17.03.2025 06:16
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Orta Amerika ülkesi Panama'da, bir santralde meydana gelen trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bölümü elektriksiz kaldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, La Chorrera kentindeki Pan Am Santrali'nde trafo patlaması sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, santraldeki hasarın büyük olduğunu belirtti.

Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter." ifadesini kullandı.

ASEP Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo ise ülkenin büyük bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin trafo patlamasından kaynaklandığını teyit ederek, sorunun çözümü için ekiplerin çalıştığını açıkladı.

Panama'da benzer bir olay 2023'te yaşanmış ve ülke genelindeki elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi uzun süre karanlıkta bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Panama'da Trafo Patlaması: Ülke Generel Elektriksiz Kaldı - Son Dakika

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