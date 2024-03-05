Panama Dışişleri Bakanı: Panama Kanalı\'nın trafiği artıyor

Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'de ortaya çıkan sorunlardan dolayı bazı firmaların rotasını değiştirerek Panama Kanalı'nı kullandığını, bu nedenle buradaki trafiğin arttığını söyledi.
Panama Dışişleri Bakanı Mencomo, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ADF hakkındaki izlenimlerinin çok iyi olduğunu ifade eden Mencomo, forumun, ülkelerin uluslararası toplumla iletişim kurması için mükemmel bir ortam yarattığını kaydetti.
Türkiye'nin, bulunduğu konum itibarıyla kıtalar arasında çok önemli bir görevi üstlendiğini vurgulayan Mencomo, Panama'nın da konumunun, Türkiye'ye benzer önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti.
Mencomo, son 4 yıldır Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Panama arasındaki işbirliğinin oldukça geliştiğini aktararak Türkiye'nin, ADF ile kıtalar arası bir köprü oluşturduğunu vurguladı.
Türkiye ve Panama'nın, bölgelerinde üstlendikleri birleştirici rolleri sebebiyle dünyaya bakış açısının daha geniş kapsamlı olduğunu ve cazibe merkezleri haline geldiğini ifade etti.
"Türkiye, kesinlikle farklı kıtaları birbirine bağlayan bir köprü rolü oynuyor." diyen Mencomo, Panama'nın da Amerika ve Karayipler'i birbirine bağlayan köprü rolünü üstlendiğini söyledi.
Panama Kanalı'nın trafiği artıyor
Mencomo, Panama Kanalı'nın muhtemel bir kuraklık nedeniyle işlevselliğini yitireceği iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Dışişleri Bakanı olarak özellikle bu forumda, Panama Kanalı'nın çok iyi çalıştığını söyleyebilirim." dedi.
Dünya ticaretinin yüzde 6'sının Panama Kanalı'ndan geçtiğini kaydeden Mencomo, "Dünyanın farklı bölgelerindeki, örneğin Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'deki sorunlar doğrudan bizi etkiliyor. Çünkü bazı firmalar rotasını değiştiriyor ve Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yerine Panama Kanalı'nı kullanıyor. Bu nedenle trafiğimiz artıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Mencomo, tüm ülkelerin birbirinden etkilendiğini vurgulayarak, "Dünya'nın bir köşesinde olan her şey başka bir köşeyi de etkiliyor, hepimizi birbirimize bağlıyız. Büyük veya küçük her ülkelerin birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
2023'te 500 bin düzensiz göçmen Panama'yı geçiş rotası olarak kullandı
Panama'nın da bölgesindeki ülkeler arasındaki konumu nedeniyle düzensiz göçmenler için bağlantı noktası olduğuna işaret eden Mencomo, geçen yıl ABD'ye gitmek üzere yola çıkan 500 bin düzensiz göçmenin Panama'yı geçiş rotası olarak kullandığını kaydetti.
Mencomo, "Daha geçen yıl kuzeye, ABD'ye gitmeyi planlayan 500 bin (düzensiz) göçmen (Panama'dan) transit geçti." dedi.
Düzensiz göçmenlerin Panama'ya 7 ila 12 gün süren çok zorlu bir yolculuğun ardından geldiğini anlatan Mencomo, "Onlara yiyecek, barınak, sağlık hizmeti sağlamamız gerekiyor. Bu çok fazla çaba gerektirir. Dolayısıyla kuşkusuz buna yatırım yapıyoruz. Kaynaklarımızı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mencomo, düzensiz göç sorunuyla ilgili Türkiye'nin tecrübelerine başvurduklarını belirterek, "Türkiye'nin bize bu konuda yardımcı olabileceğini ve bu sorunla nasıl baş ettiğini paylaşabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.
Panama'daki artan göç ve ticaret olanakları sebebiyle uluslararası camiayla iletişimlerinin artması gerektiğini ifade eden Mencomo, bu forumun gerekli bağlantıların kurulması için önemli bir araç olduğunu kaydetti.
Mencomo, Türk Hava Yollarının Panama'ya Türkiye'den haftada 11 sefer yaptığını belirterek, bunun artacağından emin olduğunu söyledi.
Öte yandan Panama'nın her yıl ticaret fuarı düzenlediğini kaydeden Mencomo, Türkiye'den bu fuara büyük katılım olduğunu dile getirdi.
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