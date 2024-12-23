Panamalı Akademisyenlerden Trump'a Tepki - Son Dakika
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Panamalı Akademisyenlerden Trump'a Tepki

Panamalı akademisyenler, Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünü talep etmesini 'saçma' buldu.

23.12.2024 13:26
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PANAMA, 23 Aralık (Xinhua) -- Panamalı akademisyenler, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alma tehdidini "saçma" diye nitelendirdi.

Trump, Truth Social ağı üzerinden paylaştığı mesajında Panama Kanalı'nın ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği için "kritik rol" oynadığını belirtti ve Panama'dan kanal geçiş ücretlerini düşürmesini ya da kanalı ABD'nin kontrolüne vermesini talep etti.

Panama Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Jones Cooper, "Bu çok saçma" dedi ve Panama'nın kanalın gerçek sahibi olduğunu belirtti. Cooper, ABD'nin kanalı geri almak için hiçbir yasal dayanağı olmadığını, kanalı kontrol ettiği dönemde önemli ölçüde kar ettiğini, Panama'nın kazancının ise çok az olduğunu ifade etti.

Panamalı uluslararası ilişkiler uzmanı Julio Yao, Trump'ın yorumunu ABD'nin "büyük sopa" politikasının son örneği diye nitelendirirken, Panama Kanalı'nın ABD'ye iade edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Dönemin Panama Devlet Başkanı Omar Torrijos ve dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından 1977 yılında imzalanan Torrijos-Carter Antlaşmaları uyarınca Panamalılar kanal üzerindeki egemenliklerini 31 Aralık 1999 tarihinde geri kazandı.

Kaynak: Xinhua

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