Konya'nın Çumra ilçesinde pancar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Karkın Mahallesi'nde Fahrettin Akbulut (39) idaresindeki 42 J 7772 plakalı pancar yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Pancar Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?