Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını değiştirdi - Son Dakika
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Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını değiştirdi

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Kocaeli'de yaklaşık 20 yıl önce doktor tavsiyesiyle koleksiyonculuğa başlayan Ali Kurt, evinde 10 bini aşkın koleksiyon parçasıyla Türkiye'de pek eşi benzeri olmayan bir yaşam alanı oluşturdu.

21.08.2024 18:10  Güncelleme: 18:15
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Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını değiştirdi

KOCAELİ - Kocaeli'de yaklaşık 20 yıl önce doktor tavsiyesiyle koleksiyonculuğa başlayan Ali Kurt, evinde 10 bini aşkın koleksiyon parçasıyla Türkiye'de pek eşi benzeri olmayan bir yaşam alanı oluşturdu. Ahşap oyuncaklardan DVD'lere, kalem tıraşlardan gaz lambalarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olan koleksiyon, Kurt'un panik atak rahatsızlığıyla başlayan ve giderek büyüyen bir tutkunun eseri.

Kocaeli'de yaşayan Ali Kurt (58), evini sıradan bir yaşam alanından çok öteye taşıyarak, 10 bini aşkın koleksiyon parçasıyla dolu bir hazineye dönüştürdü. Yaklaşık 20 yıl önce geçirdiği panik atak rahatsızlığı sonucu doktor tavsiyesiyle başladığı koleksiyonculuk, Kurt'un hayatında bir dönüm noktası oldu.

Kurt'un evinin yarısını adadığı koleksiyonunda 3 bin ahşap oyuncak, 3 bin DVD, 450 çeşit kalem tıraş, sayısız gaz lambası, saat, sandık, atlı karınca gibi pek çok obje yer alıyor. Ayrıca, 20 bin klasik puluyla da dikkat çeken Kurt, koleksiyonculuğu bir hobi olmanın ötesinde, bir yaşam biçimi haline getirmiş durumda.

"Doktor tavsiyesiyle başladım"

Geçirdiği panik atak rahatsızlığı sonucu koleksiyonculuğa başladığını anlatan Ali Kurt, "Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Koleksiyonculuğa psikolojik bir rahatsızlık sonucu doktor tavsiyesiyle başladım. İlk başta pul koleksiyonu yaptım, yaklaşık 20 bin klasik pullarım var. 450 çeşit, 600 kollu kalemtıraşım var, birçok dergim var. 3 bin ahşap oyuncağım var, 3 bine yakın yabancı klasik DVD koleksiyonum var, bunun yanı sıra minyatür gaz lambası koleksiyonum ve çeşitli obje koleksiyonlarım (saat, gaz lambası, sandık, atlı karınca) var" dedi.

"23 pul defteriyle yola çıktım"

Ali Kurt, koleksiyonculuğa başlarken 23 pul defteriyle yola çıktığını belirterek, "Bu defterler koleksiyonumun temelini oluşturdu. Koleksiyonum için bit pazarlarına gittim, internet üzerinden alışveriş yaptım ve böyle bir birikim elde ettim" diye konuştu.

İlaçlı tedavi yerine hobi önerisi

Bu hobiyle panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavi edilebileceğine inandığını vurgulayan Kurt, "Benim gibi psikolojik tedavi gören insanlara ilaçlı tedavi yerine böyle bir hobi edinmelerini öneriyorum. Ayrıca bu hobi, evdeki çocuklar için de oldukça güzel bir uğraşı oluyor" şeklinde konuştu.

Hedef, müze ya da dükkan açmak

Koleksiyonunu daha geniş kitlelere sergilemek istediğini belirten Ali Kurt, "Bu koleksiyonculuk işini yapan bilmediğim başka insanlar varsa onlarla tanışmak, belediyenin biz bize bir sergi alanı vererek, bu işin daha köklü ve kurumsal hale gelmesini istiyorum. İleride bir dükkan açmayı veya müze gibi bir yer kurmayı hedefliyorum. Bu konuda destek arıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu işte ailesinin desteğinin çok büyük olduğunu belirten Kurt, "Örnek olmaya çalışıyorum. Bu iş kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Ruhsal olarak da insanları rahatlatıyor. Üstelik bunlar kültürel açıdan bir de belge oluyor" dedi.

"3 çocuğumuzla birlikte bu koleksiyonu da büyüttük"

Kurt'un eşi Hayriye Kurt ise "32 yıllık evliyiz ve 3 çocuğumuzla birlikte bu koleksiyonu da büyüttük. Her zaman eşimin arkasındayım. Çocuklarımla beraber maddi ve manevi elimizden ne gelirse yapıyoruz. Evimiz yarı yaşam alanı yarı koleksiyon alanı. Bu uğurda eşimin hep arkasındayız eşimi destekliyoruz" diye konuştu.

Panik atakla başlayan koleksiyonculuk hayatını değiştirdi
Kaynak: İHA

Ali Kurt, Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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