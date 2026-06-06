Papa 14. Leo İspanya'da Barış Mesajı Verdi - Son Dakika
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Papa 14. Leo İspanya'da Barış Mesajı Verdi

06.06.2026 15:46
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Papa 14. Leo, İspanya'daki ziyaretinde uluslararası hukuka destek vererek barış çağrısında bulundu.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, uluslararası hukuka ve çok taraflılığa verdiği destek ile barışa olan bağlılığı için İspanya'ya teşekkür etti.

İspanya'daki apostolik ziyaretine Madrid'den başlayan Papa 14. Leo, ilk durağı olan Kraliyet Sarayı'nda, Kral 6. Felipe, onun ailesi, Başbakan Pedro Sanchez, hükümet üyeleri ile siyaset, diplomasi ve dini çevrelerden üst düzey katılımcılara hitaben konuşma yaptı.

İspanya hükümetinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı çıkan ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak tanımlayıp, Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ve iki devletli çözümü savunan politikasına atıfta bulunan Papa 14. Leo, uluslararası hukuka ve çok taraflılığa verdiği destek ile barışa olan bağlılığı için İspanya'ya teşekkür ettiğini ifade etti.

İspanya'daki Endülüs İslam dönemine de (711-1492) konuşmasında yer veren Papa 14. Leo, "İspanya'daki İslam varlığının o dönemde sadece çatışma değil, aynı zamanda Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler arasında hakikatin anlamı hakkında birlikte yaşam ve diyalog için bir alan yarattığını" söyledi.

İspanyol siyasetçilere ve kurumsal yöneticilere "okullara, üniversitelere, araştırmalara ve sivil topluma ayrılan yatırımları artırma" çağrısında bulunan Papa 14. Leo, "güvenlik için silahlara ve duvarlara güvenmek yerine birlikte, omuz omuza ilerlemeye yönelmek gerektiğini" vurguladı.

Papa bu bağlamda, İspanya'da üç dinin de, zengin Arap mirasının çevirisinde, X. Alfonso'nun öncülüğünde işbirliği yaptığını hatırlatıp, Kurtuba ve Toledo gibi şehirlerin diller, dinler ve bilgi arasında arabuluculuk merkezleri haline geldiğini belirtti.

Kraliyet Sarayı'ndan ayrıldıktan sonra, Roma'dan getirilen ve "Papa Mobil" olarak adlandırılan üstü açık aracına binen Papa 14. Leo, Madrid sokaklarında kendisini bekleyenleri selamladı.

On beş yıl aradan sonra İspanya'yı ziyaret eden ilk Papa olan 14. Leo, 12 Haziran'a kadar farklı kentlerde temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, İspanya, Güncel, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa 14. Leo İspanya'da Barış Mesajı Verdi - Son Dakika

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