Papa 14. Leo İspanya Ziyaretine Başladı

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, dört kenti kapsayan ve 12 Haziran'a kadar sürecek İspanya ziyaretine başladı.

İspanya'ya 15 yıl aradan sonra gelen ilk Papa olan 14. Leo'yu Madrid'deki Barajas Adolfo Suarez Havalimanı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez karşıladı.

Papa 14. Leo programı gereği 9 Haziran'a kadar Madrid'de kaldıktan sonra sırasıyla Barselona (9-10 Haziran) ve Kanarya Adaları'ndaki Gran Canaria (11 Haziran) ve Tenerife (12 Haziran) kentlerini ziyaret edecek.

Papa'nın İspanya programı Katolik dindarlar için büyük önem taşısa da Vatikan Devlet Başkanı'nın siyasi açıdan vereceği mesajlar da öne çıkacak.

İspanya Meclisinde konuşan ilk Papa olacak 14. Leo'nun Orta Doğu için barış mesajları vermesi bekleniyor

Zira, Papa 14. Leo, 8 Haziran'daki programı gereği İspanya Meclisinde konuşan ilk Papa olacak.

Son dönemlerde ABD Başkanı Donald Trump tarafından eleştirilen Papa'nın, İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni resmen tanıyan, İsrail'e yaptırımlar uygulayan ve iki devletli çözümde ısrar eden politikasına paralel olarak İspanya Meclisinde Orta Doğu için barış mesajları vermesi, ayrıca göçmenler konusunda da kutuplaşmaya ve nefrete karşı hoşgörü çağrıları yapması bekleniyor.

Ayrıca Papa'nın, Kanarya Adaları'nda bölgeye gelen düzensiz göçmenlerle buluşacağı ve Başbakan Pedro Sanchez'in de kendisine eşlik edeceği ziyaret, göçmenlere destek verilmesi açısından Avrupa'daki siyasi liderlere mesaj niteliği taşıyacak.

Katolik dünyasının ruhani liderinin İspanya programında dini açıdan, 7 Haziran'da Madrid'deki Kibele Meydanı'nda yöneteceği ve 1 milyon kişinin katılımının beklendiği pazar ayini ile 10 Haziran'da Barselona'daki ünlü Sagrada Familia Bazilikası'na (Kutsal Aile) yapacağı ziyaret dikkati çekiyor.

Sagrada Familia'nın yaratıcısı, mimar Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılına denk gelen ziyaret vesilesiyle Papa, kısa süre önce tamamlanan buradaki son kule olan İsa Mesih Kulesi'nin açılışını yaparak, dini inançları gereği kutsayacak.

Papa için şehir içi trafik kapatıldı, 15 bin polis görevlendirildi

Papa 14. Leo'nun ziyaretleri dolayısıyla özellikle Madrid ve Barselona kentlerinde şehir için trafik tamamen kapatılırken, halka toplu ulaşımı tercih etmeleri çağrıları yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı da Papa'nın güvenliğini garanti etmek için bulunacağı tüm şehirlerde dördüncü seviye alarma geçildiğini, insansız hava araçlarının yasaklandığını ve 15 binden fazla güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı.

Papa'nın İspanya ziyaretinin maliyeti 25 milyon avro

İspanya Piskoposlar Konferansı ve Papa'nın ziyaretine dahil olan çeşitli kurumlar, Papa 14. Leo'nun İspanya ziyaretinin maliyetinin 25 milyon avro civarında olduğunu açıklarken, bu miktar özel kurum ve kişilerden yapılan yardımlar ve Madrid, Katalonya ile Kanarya Adaları Özek Yönetimi tarafından karşılanıyor.

İspanya'da son 50 yılda Katolik dindarların sayısı büyük oranda düştü

İspanya'da istatistiklere göre son 50 yılda, kendini Katolik olarak tanımlayan kişilerin oranı nüfusun yaklaşık yüzde 90'ından yüzde 55'ine düştü.

Son yıllarda özellikle göçmenlerin artışıyla İspanya'daki Müslüman sayısı ise 3 milyona yaklaşarak, toplam nüfusun yüzde 5'ine ulaştı.