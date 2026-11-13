Papa 14. Leo, Lima'da aralarında Sodalicio mağdurlarının da olduğu 6 kişiyi dinledi

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Uruguay ve Arjantin ziyaretlerinin ardından gittiği Peru'da istismar mağduru 6 kişiyle bir araya geldiği bildirildi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo, Lima'daki Papalık Temsilciliğinde, ülkedeki din adamları ve kilise kurumlarının mensuplarının istismarına uğrayan, bazıları geçmişte feshedilen "Sodalicio de Vida Cristiana" hareketine bağlı gruplarda yer alan 6 kişiyle bir saatten uzun süre görüştü.

Papa, mağdurların her biriyle bizzat görüşerek yaşadıkları acıları ve hikayelerini dinledi.

Papa'nın söz konusu kişilerle "mağdurların dinlenmesi, hakikatin aranması, iyileşme süreçleri ve güvenli ortamların oluşturulmasına yönelik taahhüt yoluyla bir zihniyet değişiminin nasıl teşvik edileceği üzerine" fikir alışverişinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Vatikan'ın açıklamasında, Papa'nın görüşmenin sonunda mağdurlara tanıklıkları için teşekkür ettiği, kendilerine ve görüşemediği diğer istismar mağdurlarına desteğini ifade ettiği ve katılımcıları kutsadığı belirtildi.

Papa 14. Leo, Peru ziyaretinin ikinci gününde Lima'daki Başpiskoposluk Sarayı şapelinde yaptığı konuşmada Perulu piskoposlara seslenerek, istismar vakalarına "hakikat, adalet, bağışlama, telafi ve en savunmasız olanların bu suçlara karşı korunması ile önleyici bir kültür oluşturulması yönünde her zamankinden daha kararlı bir taahhütle" yanıt vermeleri çağrısında bulundu.

Kilise bünyesindeki çocuk istismarı vakaları

Ulusal basına göre, Peru Katolik Kilisesi bünyesindeki çocuk istismarı vakalarının boyutuna ilişkin herhangi bir rapor hazırlamadı. Bu nedenle kurumu yıllardır sarsan skandallara rağmen bu konuda net veri bulunmuyor.

Bunlar arasında en çok gündem olanı, Peru'da kurulan ve cinsel, fiziksel, psikolojik istismar iddialarına ilişkin soruşturmaların ardından Ocak 2025'te Papa Franciscus tarafından feshedilen Sodalicio de Vida Cristiana adlı dini yapılanma oldu.

ABD merkezli Bishop Accountability kuruluşunun veri tabanına göre, son yıllarda Peru Katolik Kilisesinden en az 77 rahip, din görevlisi ve laik üye, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla gündeme geldi.

Feshedilen Sodalicio yapılanması bünyesinde işlenen istismar suçlarına ilişkin Vatikan'a ulaşan şikayetlerin sayısının 100'ü aştığını belirten Papalık Makamı (Santa Sede) komiseri, mağdurlara tazminat ödenmesi amacıyla örgütün ve ona bağlı diğer kuruluşların tasfiye edilmesi ile soruşturmaların yürütülmesinden sorumlu bulunuyor.

Sodalicio'nun Nisan 2025 itibarıyla paylaştığı verilere göre, 20'si yetişkinlere, 17'si ise 11-17 yaşlarındaki çocuklara yönelik 37 cinsel istismar vakası ile fiziksel ve psikolojik istismar, yetki suistimali veya iç davranış kurallarının ağır ihlali kapsamındaki 61 vaka olmak üzere toplam 98 dosya için yaklaşık 6,5 milyon dolar tazminat ödendi.