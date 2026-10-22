Papa 14. Leo'nun akciğerindeki tümör sınırlı kaldı, ek tedaviye ihtiyaç duyulmadı - Son Dakika
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Papa 14. Leo'nun akciğerindeki tümör sınırlı kaldı, ek tedaviye ihtiyaç duyulmadı

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Vatikan, Papa 14. Leo'nun 13 Ekim'deki ameliyatında alınan kitlenin patoloji ve moleküler testlerinde akciğer adenokarsinomu tanısını ve hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını doğruladı. Onkolojik değerlendirmede ek tedaviye ihtiyaç duyulmadığı teyit edildi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, 13 Ekim'deki ameliyatı sırasında akciğerinden alınan kitleye ilişkin patolojik ve moleküler test sonuçları ve bunlar doğrultusundaki onkolojik değerlendirmeye göre başka bir tedaviye ihtiyaç duymayacağı bildirildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 13 Ekim'de akciğerinden ameliyat edilen ve akciğer kanseri tanısı konulan Papa, 17 Ekim'de taburcu edildikten sonra ameliyat sonuçları açıklandı.

Vatikan Basın Ofisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın geçirdiği ameliyat sırasında alınan dokuya ilişkin nihai patoloji ve moleküler test raporlarının çıktığı belirtilerek "Sonuçlar, tümörün akciğer adenokarsinomu olduğunu ve hastalığın sınırlı bir bölgede kaldığını doğruladı. Yapılan onkolojik değerlendirme sonucunda ise başka bir tedaviye gerek olmadığı teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Papa, dün de ameliyatın ardından ilk kez genel kabul oturumu kapsamında Aziz Petrus Meydanı'nda inananlarla bir araya gelmişti.

Papa, 11 Ekim'de ameliyat olacağını açıklamıştı

Papa 14. Leo, 11 Ekim'de Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duası sırasında, "Doktorlar, akciğerimde bir kitle tespit etti. Doktorlar, müdahalenin uygun olduğuna inanıyor ve bu nedenle onların tavsiyesi üzerine nodülü aldırmak için ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmak üzere planlandı. Manevi yakınlığınız için teşekkür ediyor ve kendimi dualarınıza emanet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Vatikan'dan 13 Ekim'deki ameliyatın ardından yapılan yazılı açıklamada, 90 dakikalık operasyonun başarılı geçtiği belirtilerek "Papa'nın sağ akciğer alt lobu, video destekli radikal cerrahi uygulanarak çıkarıldı. Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi yapılan histolojik inceleme, akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı." şeklinde bilgi paylaşılmıştı.

Papa 14. Leo, 17 Ekim'de Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanıp taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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