Papa 14. Leo, Putin'e Oleşki için ateşkes ve insani yardım çağrısı yaptı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesi Oleşki şehrindeki insani krizden derin endişe duyduğunu belirterek, gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılması, sivil halkın güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Papa ve Putin, telefonda görüştü.

Görüşmede, Vatikan'ın diyalog ve barışın teşvik edilmesine yönelik kararlılığını yineleyen Papa 14. Leo, Herson bölgesindeki Oleşki kentinde yaşanan vahim insani durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Papa 14. Leo, görüşmede, gıda ve tıbbi yardımın ulaştırılmasına, sivil halkın gönüllü ve güvenli şekilde tahliye edilmesine imkan sağlamak amacıyla ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

İtalyan basını, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesinde akciğerindeki kitleyi aldırmak üzere operasyon geçiren ve halen bu hastanede yatan Papa'nın, Putin ile telefon görüşmesini buradan gerçekleştirdiğini yazdı.

Bugünkü görüşmenin iki lider arasındaki 2. telefon görüşmesi olduğu ve ilk telefon görüşmesinin Papa 14. Leo'nun göreve başlamasından kısa süre sonra 4 Haziran 2025'te gerçekleştiği belirtildi.