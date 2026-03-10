Papa'dan Orta Doğu Krizine Tepki - Son Dakika
Son Dakika

Papa'dan Orta Doğu Krizine Tepki

10.03.2026 01:06
Papa 14. Leo, Lübnan'daki saldırıda rahibin ölümü üzerine derin üzüntü belirtti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yaptığı topçu saldırısında bir rahibin hayatını kaybetmesini derin üzüntüyle öğrendiği ve olayları endişeyle takip ettiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayıp, Tahran yönetiminin de misillemeleriyle devam eden ve aynı dönemde yine İsrail'in Lübnan'a saldırılarını artırmasıyla gelişen Orta Doğu'daki son kriz, tepki çekmeyi sürdürüyor.

Vatikan Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki son bombalamaların tüm kurbanları, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu masum insanlar ve onlara yardım edenler, örneğin bugün öğleden sonra Kalia'da öldürülen Maronit rahip Pierre El-Rahi için derin üzüntüsünü dile getiriyor. Olayları endişeyle takip ediyor ve tüm düşmanlıkların hızla sona ermesi için dua ediyor."

Öte yandan, Roma'da düzenlenen bir iftar davetine katılan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir rahibin öldüğü saldırıya değinerek, "Ne yazık ki kilise de bu durumun mağduru. Halkın çektiği acılardan muaf değiliz." şeklinde konuştu.

Kardinal Parolin, Orta Doğu'da yaşananları "büyük trajedi" olarak niteleyerek, "Vatikan herkesle konuşur. Gerektiğinde ABD ile konuşur, İsrail ile konuşur ve bize göre bu büyük trajedinin çözüm yollarının neler olduğunu onlara anlatır. Şu anda yaşanan ve giderek genişleme riski taşıyan bu trajedi gerçekten çok büyük." dedi.

Vatikan'ın sözlerinin bir etki yaratıp yaratmadığı da sorulan Parolin, "Sanmıyorum ama tohum ekmeye devam etmeliyiz. Elde ettiğimiz anlık sonuçlardan bağımsız olarak, ısrar etmeye devam etmeliyiz. Tam da bu sözleri kabul etme isteği olmadığı için insanların kalplerinde bir etki yaratacağını umarak ısrar etmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kardinal Parolin, ayrıca Orta Doğu'nun Hristiyanlardan boşalması riski olduğunu da savundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kalia beldesine düzenlediği topçu saldırısında burada görevli bir rahibin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, Güncel, Papa, Son Dakika

