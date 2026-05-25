Papa'dan Yapay Zeka Genelgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Papa'dan Yapay Zeka Genelgesi

25.05.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papa 14. Leo, yapay zeka ve insan onurunu koruma ilkelerini içeren 'Magnifica Humanitas' genelgesini yayımladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zeka ve gelişen teknolojiler karşısında insanın, insanlık onurunun korunmasına yönelik ilkeler içeren ve Katolik Kilisesi'nin bu konudaki yaklaşımını ortaya koyan "Magnifica Humanitas (Muhteşem İnsanlık)" adıyla papalık genelgesi yayımladı.

Papa 14. Leo, daha önce sıkça uyarılarda bulunduğu yapay zeka ve gelişen teknolojiler üzerine yazdığı papalık dönemindeki ilk genelgesini törenle kamuoyuna duyurdu.

Törende konuşan Papa 14. Leo, "135 yıl önce selefim Papa 13. Leo, fabrika işçilerinin durumunu, yerinden edilmiş aileleri ve hızlı sanayi dönüşümünün yarattığı yeni yoksulluk biçimlerini gözlemledi. Kilise'nin bu gelişmelere kayıtsız kalamayacağını anladı ve 'Rerum Novarum' genelgesini yayımladı." dedi.

Bugün de benzer büyüklükte, belki de daha ağır sonuçlar doğurabilecek bir dönüşümle karşı karşıya olduklarını belirten Papa, "Yapay zeka artık hayatımızın birçok alanına dokunuyor ve insan topluluklarının birlikte yaşamını şekillendiren kararları etkiliyor. Aynı zamanda savaşların yürütülme biçimini de dramatik şekilde değiştiriyor." diye konuştu.

Papa, insan kontrolünün ötesine geçen, giderek daha otonom silah sistemlerinin ve de önyargı ve temelsiz bilgilerle algoritmalara sızılması, insanların erişimlerinin engellenmesi gibi durumların kaygı verici olduğuna dikkati çekti.

"Magnifica Humanitas"ın yazımı sırasında yapay zekanın silahsızlandırılması gerekliliği kanaatinin öne çıktığını dile getiren Papa, "Kilise uzun zamandır nükleer silahsızlanma için çalışmaktadır. Nükleer silahsızlanma, barışa ve insan ailesinin onuruna hizmet etmektedir. Benzer şekilde yapay zeka da artık silahsızlandırılmalıdır. Onu tahakküm, dışlama ve ölüm aracına dönüştüren mantıklardan arındırılmalıdır. Nükleer enerji gibi o da herkesin ve ortak iyiliğin hizmetinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Papa, Kilise'nin tevazu ve açıklıkla yapay zeka üzerine yürütülen tartışmaların bir parçası olmak istediğini, uzmanların yerini almaya çalışmadıklarını kaydetti.

"Magnifica Humanitas" genelgesi

Papa 14. Leo'nun "Magnifica Humanitas" genelgesinde, yapay zekanın insanlığın hizmetine kullanılması gerektiği ve yapay zeka karşısında "insan" olarak kalınmasının gerekliliği vurgulandı.

Genelgede, yapay zeka mekanizmalarının birkaç kişinin elinde toplanmaması gerektiğinin altı çizilirken, yapay zeka üzerine çalışan büyük teknoloji şirketlerinin rekabetlerini yavaşlatması çağrısında bulunuldu.

Yapay zekanın dünyayı bitmek bilmeyen bir savaşa sürükleme riski olduğuna işaret edilen genelgede, devletlerin ve uluslararası kuruluşların, insan yaşamlarını etkileyen yapay zeka konusundaki gelişmelerle ilgili adil kurallar ve etkili korumalar sağlamakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Genelgede, yapay zekanın insanlık onurunun sorumluluğuna emanet edilen bir araç olduğu, silahsızlandırılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Yeni teknolojilerle ortaya çıkan yeni kölelik biçimlerine de izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekilen genelgede, hiçbir algoritmanın savaşları ahlaki olarak kabul edilebilir bir hale getiremeyeceği kaydedildi.

Diğer yandan Politico'nun haberinde, ABD merkezli Meta, Google, Amazon, Open AI gibi büyük teknoloji şirketlerinin temsilcilerinin, Papa'nın "Magnifica Humanitas" genelgesi yayımlanmadan önce Vatikan'da lobi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Şirketlerin temsilcilerinin, Vatikan'dan yetkililerle ve 29 Nisan'da da Papa ile olmak üzere bir dizi gizli görüşme yaptığı ve yapay zekanın etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesinin mümkün olabileceği konusunda Vatikan'ı ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Papa 14. Leo, selefiyle benzer bir çizgi izliyor

Aslen ABD'li olan Robert Francis Prevost, 8 Mayıs 2025'te papalığa seçildikten sonra "Papa 14. Leo" adını almıştı.

Papa 14. Leo, 10 Mayıs 2025'te kendisine "Leo" ismini seçmesinin nedenini anlatırken, 1878 ila 1903 yıllarında papalık yapan ve Sanayi Devrimi'nin etkilerinin görüldüğü bir dönemde dünyada işçi hakları ve sosyal adalet konusunda adım atan ve "Rerum Novarum" adıyla kilisenin modern sosyal doktrinini başlatan Papa 13. Leo'yu onurlandırmak istediğini belirtmiş, "Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm." ifadelerini kullanmıştı.

Papa, aynı toplantıda yapay zekanın, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulmasında yeni zorluklar yarattığını kaydetmişti.

Papa 14. Leo, son olarak 14 Mayıs'ta Roma Sapienza Üniversitesine yaptığı ziyarette, "Askeri ve sivil alanda yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması dikkatle izlenmelidir ki insanların kararlarında sorumluluğu ortadan kaldırmamalı ve çatışmaların trajedisini daha da ağırlaştırmamalıdır. Ukrayna'da, Gazze ve Filistin topraklarında, Lübnan'da ve İran'da yaşananlar, savaş ile yeni teknolojiler arasındaki bağın insanlık dışı bir yok oluş sarmalına dönüştüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa'dan Yapay Zeka Genelgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
CHP Genel Merkezi’nde yaşananlar dünya basınında CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar dünya basınında
Özgür Özel’in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan tepki Özgür Özel'in mitinginde yükselen sloganlara AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan tepki
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

16:35
Yok artık Mourinho Daha gitmeden Real Madrid’i büyük zarara soktu
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu
16:23
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem İki milletvekili teklifi reddetti
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti
16:11
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
Koca kulüp başkanını yumruklayıp üstünü başını yırttılar
15:40
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: Papa'dan Yapay Zeka Genelgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.