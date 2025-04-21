Papa Francis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Papa Francis Hayatını Kaybetti

Katolik Kilisesi, Papa Francis'in vefatının ardından cenaze sürecine girdi. Tören 4-6 gün içinde.

21.04.2025 12:28
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(ANKARA) - Katolik Kilisesi, bu sabah Papa Francis'in hayatını kaybetmesinin ardından yas ve geçiş sürecine girdi. Papaların cenaze merasimlerine ilişkin litürjik kitaba göre yapılacak cenaze töreninin 4 ila 6 gün içinde düzenlenmesi ve Papa Francis'in, "cenaze ayinlerinin sadeleştirilmesi" isteği doğrultusunda sade şekilde yapılması planlanıyor.

88 yaşındaki Papa, Vatikan saatiyle sabah 07.35'te Vatikan'daki ikameti Casa Santa Marta'da hayata gözlerini yumdu.

Apostolik Kameralık'ın Başkanı Kardinal Kevin Farrell, yerel saatle 09.45'te Casa Santa Marta'da yaptığı açıklamada, "Aziz Kardeşlerim, büyük bir üzüntüyle, Roma Piskoposu Francis'in bu sabah Baba'nın evine döndüğünü duyuruyorum" sözleriyle ölüm haberini verdi. Farrell, Papa'nın yaşamını "Rab'be/Tanrıya ve Kilisesi'ne adanmışlıkla geçirdiğini" vurgularken, özellikle yoksul ve dışlanmışlara olan bağlılığının altını çizdi.

Bundan sonra ne olacak?

Papa Francis'in cenaze töreninin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir papanın vefatından sonra cenaze töreni genellikle 4 ila 6 gün içinde, çoğunlukla Aziz Petrus Bazilikası veya Aziz Petrus Meydanı'nda düzenleniyor.

Papa'nın ölümüyle Katolik Kilisesi'nde "sede vacante" yani "makamın boşluğu" süreci başladı. Bu süreçte Vatikan'ın idaresi, Camerlengo (Kamerling) olarak görev yapan Kardinal Kevin Farrell tarafından yürütülecek. Yeni Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisi'nin (konklav) ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Papa Francis, cenaze töreninin sadeleştirilmesini istemişti

Papa Francis, geçen yıl papalık cenaze ayinleri için litürjik kitabın güncellenmiş bir baskısını onaylamıştı. Geçen yıl onaylanan yeni unsurlar cenaze ayinini yönlendirecek. Papaların cenaze merasimlerine ilişkin litürjik kitap olan Ordo Exsequiarum Romani Pontificis'in ikinci baskısı, Papa'nın naaşının ölümünden sonra nasıl ele alınacağına dair yeni unsurlar içeriyor. Bu yeni düzenlemelere göre, ölümün tespiti, öldüğü odada değil, bir şapelde yapılıyor ve naaşı hemen tabuta yerleştiriliyor.

Vatikan'ın resmi haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Apostolik Törenler Ustası Başpiskopos Diego Ravelli, Papa Francis'in, cenaze ayinlerinin sadeleştirilmesini ve Kilise'nin Dirilmiş Mesih'in bedenine olan inancını ifade etmeye odaklanmasını istemişti. Başpiskopos Ravelli, "Yenilenen ayin, Roma Piskoposu'nun cenazesinin, bu dünyanın güçlü bir kişisinin değil, bir çoban ve Mesih'in öğrencisinin cenazesi olduğunu daha da vurgulamayı amaçlıyor" dedi.

Son hastalık süreci

Papa, birkaç gün süren bronşit rahatsızlığı sonrası 14 Şubat 2025 tarihinde Agostino Gemelli Poliklinik Hastanesi'ne yatırılmıştı. Papa Francis'in klinik durumu giderek kötüleşti ve doktorları 18 Şubat Salı günü iki taraflı zatürre teşhisi koydu. Hastanede 38 gün geçirdikten sonra, Papa iyileşme sürecine devam etmek için Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki ikametgahına döndü.

Papa, 1957 yılında, 20'li yaşlarının başında doğum yeri olan Arjantin'de ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdi ve bunun sonucunda akciğerinin bir kısmı ameliyatla alındı. Yaşı ilerledikçe, Papa Francis sık sık solunum yolu hastalıkları geçirdi ve Kasım 2023'te influenza ve akciğer iltihabı nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan bir ziyaretini iptal etmek durumunda kalmıştı.

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Kaynak: ANKA

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