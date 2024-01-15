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Papa Franciscus, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi - Son Dakika
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Papa Franciscus, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu ama şu an için bunu düşünmediğini söyledi. Papa, sağlık sorunları yaşadığını ancak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, savaşların arkasında silah ticaretinin olduğunu ve insanlığın kendi kendini yok etme kapasitesinin kendisini korkuttuğunu ifade etti. Papa Franciscus, Arjantin'e gitmeyi ve ülkesini ziyaret etmeyi özlediğini dile getirdi.

Papa Franciscus, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi
15.01.2024 - 02:03,
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, istifa etmenin tüm papalar için açık bir olasılık olduğunu ama şu an için bunu düşünmediğini söyledi.

Özel bir İtalyan televizyon kanalının programına katılan Papa, burada kendisi ve dünya meselelerine dair sorulara cevap verdi.

Özellikle geçen yıl bazı sağlık sorunları yaşayan ve geçen hafta içinde de bir program sırasında kendisini iyi hissetmediğini açıklayan 87 yaşındaki Papa Franciscus, nasıl olduğu sorusuna "Halen hayattayım." şeklinde yanıt verdi.

İstifa edip etmeyi düşünmediği sorusuna Papa Franciscus, "Bu bir düşünce, endişe ya da arzu değil, tüm papalara açık bir olasılık. Ancak bu, şu anda düşüncelerimin merkezinde değil. Hizmet edebileceğim müddetçe ilerleyeceğim." dedi. Papa, koşulların değişmesi halinde bunu düşünmesi gerekeceğini de kaydetti.

"İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor"

Papa, programda ayrıca Gazze'deki Katolik cemaatiyle her gün görüştüğünü belirterek, "Her gün arıyorum onları ve bana yaşananlara dair korkunç şeyler anlatıyorlar; kaç Arap'ın öldüğünü ve kaç İsraillinin öldüğünü, kardeş olmaya çağrılan iki halkın birbirlerini yok ettiğini anlatıyorlar." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bugüne kadar savaşların hiç bitmediğini düşündüğünü ifade eden Papa, "Şimdi Ukrayna- Rusya ve Filistin-İsrail'i görüyoruz. Neden barış sağlanamıyor? Biraz utanarak söyleyelim, savaşların arkasında silah ticareti var." diye konuştu.

Kendisini korkutan bir şey olup olmadığı sorusuna da Papa, "Birkaç şey beni korkutuyor. Örneğin bu savaşın tırmanışı beni korkutuyor çünkü savaş adımlarının ilerlemesi insanı düşündürüyor. Nereye varacağız? Her şeyi yok eden nükleer silahlarla mı sona ereceğiz? İnsanlığın kendi kendini yok etme kapasitesi beni korkutuyor." cevabını verdi.

Aslen Arjantinli olan Papa Franciscus, papa seçildiği 2013'ten bu yana ülkesine gitmediğini ve özlediğini söyledi. Arjantinlilerin çok acı çektiğini ve onlar için endişeli olduğunu dile getiren Papa, Ağustos ayında Polinezya'ya gitmeyi planladıklarını sonrasında da Arjantin'e bir gezi yapabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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