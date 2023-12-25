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Papa Franciscus, Noel ayininde konuşma yaptı - Son Dakika
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Papa Franciscus, Noel ayininde konuşma yaptı

Vatikan'da yapılan Noel ayininde Papa Franciscus, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı ve tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Papa Franciscus, Noel ayininde konuşma yaptı
25.12.2023 - 01:15,
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Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden kardinaller, monsenyörler, Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler de olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayine geçen sene olduğu gibi yine tekerlekli sandalye gelen Papa Franciscus, ayine katılanları takdis etti ve bir konuşma yaptı.

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklardaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

Papa konuşmasında ayrıca "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

Kaynak: AA
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