Papa Franciscus'tan KDC'ye Barış Çağı

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) durumun kötüleşmesinden endişe duyduğunu, şiddetin bir an önce sona ermesini umduğunu söyledi.

Papa, Vatikan'daki 6. Paulus Salonu'nda çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumunda, KDC'deki gelişmelere değindi.

Katoliklerin ruhani lideri, "KDC'deki güvenlik durumunun kötüleşmesinden endişe duyuyorum. Tüm çatışan tarafları, düşmanlıkları sona erdirmeye ve Goma ve askeri operasyonlardan etkilenen diğer bölgelerdeki sivil halkın korunmasını sağlamaya çağırıyorum." dedi.

Papa Franciscus, başkent Kinşasa'daki gelişmeleri de endişeyle izlediğini belirterek, "İnsanlara ve mallarına yönelik her türlü şiddetin bir an önce sona ermesini umuyorum. Barışın ve güvenliğin hızla yeniden tesis edilmesi için dua ederken, yerel yetkilileri ve uluslararası toplumu, çatışmayı barışçıl yollarla çözmek için azami çaba göstermeye davet ediyorum." diye konuştu.

-? KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.