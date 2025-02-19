Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor - Son Dakika
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Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa, kendi kendine nefes alabiliyor ve durumu stabil.

19.02.2025 14:47
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Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ek oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği bildirildi.

Geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Hastanede dün çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan'a akredite gazetecilerle paylaşılan bilgilere göre, Papa geceyi "sakin" geçirdi ve sabah kahvaltı yapabildi.

İtalyan ANSA ajansının Vatikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise Papa'nın yatağından kalkıp doğrulabildiği, durumunun stabil olduğu ve ek oksijen desteği almadığı dolayısıyla kendi kendine nefes alabildiği belirtildi.

Ayrıca Papa'nın kalbinin de iyi durumda olduğu ifade edildi.

Doktorların tam istirahat önerdiği Papa'nın ziyaretçi kabul etmediği, sadece öğleden sonra kendisini Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in ziyaret etmesinin beklendiği kaydedildi.

La Repubblica gazetesine konuşan İtalya Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Massimo Andreoni, Papa'nın geçirdiği rahatsızlığın yaşlı nüfusta sıkça rastlanan bir tür akciğer rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Andreoni, Papa'nın rahatsızlığının farklı mikroplardan kaynaklı bir sorun olduğunu, bunlara yönelik tedavilerin farklılık içermesi sebebiyle karmaşık bir tablonun ortaya çıktığını kaydetti.

Papa Franciscus'un yaşının da meslektaşlarının işini kolaylaştırmadığını dile getiren Andreoni, "Papa'nın ateşinin olmaması ve çalışmalarına devam etmesi iyiye işaret. Bunların hepsi tedaviye iyi cevap verdiğini düşündürüyor. Kardiyovasküler sisteminin de iyi olduğu görülüyor." ifadelerini kullandı.

Ay başından beri bronşit geçirdiği için geçen cuma hastaneye kaldırılan ve daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu açıklanan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin dün Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa Franciscus'ta zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü bildirilmişti.

Papa'nın hafta sonu için planlanan etkinlikleri iptal edilmişti.

Vatikan'ın dünkü açıklamasının ardından basında ve sosyal medyada Papa'nın durumunun ağırlaştığı haberleri yayılmıştı.

Papa'nın son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, 2023'te de biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Kaynak: AA

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