Papa Lampedusa'da Göçmenleri Destekledi - Son Dakika
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Papa Lampedusa'da Göçmenleri Destekledi

Papa Lampedusa\'da Göçmenleri Destekledi
04.07.2026 16:41
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Papa 14. Leo, Avrupa'ya göçmenlerin korunması için daha fazla sorumluluk çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Avrupa'yı göçmenlerin korunması ve entegrasyonu konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet etti.

Papa, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olması sebebiyle Afrika'dan Avrupa'ya yönelik düzensiz göçte pek çok göçmen için "Avrupa'nın kapısı" olarak anılan Lampedusa Adası'na günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Göçmenler konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa 14. Leo, Lampedusa'ya varışından sonra yaptığı ilk konuşmada, selefi Papa Franciscus'un 2013 yılındaki ziyaretini anımsatarak, selefinin o dönem gösterdiği duyarlılığı kendisinin de sürdürdüğünü göstermek için adaya geldiğini ifade etti.

Papa 14. Leo, Avrupa'nın en uç noktalarından biri olan Lampedusa'dan bakıldığında, göç olgusunun Avrupa toplumlarına yönelttiği tarihi çağrının daha net görüldüğünü belirterek, "Avrupa, tarihinden ve kültüründen kaynaklanan benzersiz bir potansiyele ve dolayısıyla eşit bir sorumluluğa sahiptir." dedi.

Papa, coğrafi konumunun ve kurumsal yapısının önemine işaret ettiği Avrupa'ya göç meselesini "kapsamlı bir şekilde, acil yardım çalışmalarını göçmenleri kabul edebilecek, koruyabilecek, destekleyebilecek ve entegre edebilecek uzun vadeli stratejik bir planla ele alması" çağrısında bulundu.

Adadan ayrılmadan önce yönettiği ayinde de konuşan Papa 14. Leo, Lampedusa çevresinde yaşanan trajedilere değinerek, "Bu denizde ölenler hem alınan kararların hem de alınmayan kararların kurbanlarıdır." diye konuştu.

Lampedusa'daki temasları çerçevesinde Papa, Akdeniz'i geçmeye çalışırken, tekneleri alabora olarak veya sıkışık teknelerde havasızlıktan ya da susuzluktan can veren göçmenlerin kabirlerinin bulunduğu mezarlığı da ziyaret etti ve diz çökerek bir süre dua edip çiçek koydu.

Papa, adada "Avrupa Kapısı" olarak anılan anıta da gitti.

Papa 14. Leo'nun selefi Papa Franciscus da 8 Temmuz 2013'te göçmenlere dayanışmasını göstermek için Lampedusa'yı ziyaret etmişti.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan bazı haber ve yorumlarda, Papa 14. Leo'nun, Lampedusa ziyaretini, hem Avrupa Birliği (AB) hem de ABD'de göçmenlere yönelik daha sıkı düzenlemelerin hayata geçirildiği bir dönemde yaptığına işaret edildi.

Kendisi de aslen ABD'li olan ve geçen yıl Papa seçildikten sonra "14. Leo" ismini alan Robert Francis Prevost'un, göç konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin 250. bağımsızlık yıl dönümünü kutlamaya hazırladığı günü, Lampedusa gibi düzensiz göçün durağı olarak bilinen bir yerde geçirmeyi "tercih ettiği"ne dikkat çekildi.

Diğer taraftan, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 30 Haziran'a kadar olan ilk 6 aylık dönemde, 865 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, yıllardır en yoğun göç rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da bir şekilde kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle Lampedusa Adası ve çevresinde her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa Lampedusa'da Göçmenleri Destekledi - Son Dakika

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