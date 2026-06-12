Papa'nın İspanya Ziyareti Sona Erdi - Son Dakika
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Papa'nın İspanya Ziyareti Sona Erdi

12.06.2026 20:38
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Papa, uçaktaki arıza nedeniyle İspanya Kralı'nın uçağıyla Roma'ya döndü.

İspanya'da bir hafta süren ziyaretlerini tamamlayan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya, uçaktaki teknik arızadan dolayı Roma'ya gitmesi için İspanya Kralı 6. Felipe'nin uçağı tahsis edildi.

Papa 14. Leo'nun, 6 Haziran'da Madrid'de başladığı İspanya ziyareti bugün Kanarya Adaları'nda sona erdi.

Papa, Kuzey Tenerife Havalimanı'nda kendisini Roma'ya götürecek İberia Havayolları'na ait uçağa binse de teknik bir arıza tespit edilmesinin ardından terminale geri dönmek zorunda kaldı.

Vatikan Devlet Başkanı, uçaktaki arızanın kısa sürede çözülmeyeceğinin anlaşılması üzerine İspanya Kralı 6. Felipe'nin tahsis ettiği Falcon jet ile Roma'ya hareket etme kararı aldı.

Yaklaşık 2,5 saatlik gecikmenin ardından İspanya Kralı'nın tahsis ettiği uçak, Roma'ya doğru hareket etti.

İspanya Kralı 6. Felipe tarafından uğurlanan Papa'nın İtalya saati ile 23.00 civarında (TSİ 24.00) Roma'da olması planlanıyor.

Papa ile 6 Haziran'da İspanya'ya gelen ve aralarında gazetecilerin de yer aldığı diğer yolcuların başka bir uçakla Roma'ya dönecekleri açıklandı.

Kaynak: AA

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