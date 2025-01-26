Papa: Sudan'daki çatışma insani krizin en ciddisi - Son Dakika
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Papa: Sudan'daki çatışma insani krizin en ciddisi

Papa Franciscus, Sudan'daki savaşın sona ermesi ve müzakerelere başlanması çağrısında bulundu.

26.01.2025 17:46
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Sudan'daki çatışmanın dünyadaki en ciddi insani krize neden olduğunu belirterek, taraflara düşmanlıkları sona erdirme ve müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından yaptığı konuşmada Sudan'daki gelişmelere değindi.

Papa Franciscus, "Nisan 2023'te başlayan Sudan'daki çatışma, dünyanın en ciddi insani krizine neden olmakta ve Güney Sudan'da da dramatik sonuçlar doğurmaktadır. Her iki ülke halkına da yakınım ve onları kardeşliğe, dayanışmaya, her türlü şiddetten kaçınmaya ve manipülasyonlara karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Sudan'daki savaşan taraflara, düşmanlıkları durdurmaları ve müzakere masasına oturmayı kabul etmeleri çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Papa, uluslararası topluma da seslenerek, "Uluslararası toplumu, yerinden edilmiş kişilere gerekli insani yardımları ulaştırmak ve savaşan tarafların en kısa sürede barış yollarını bulmalarına yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Sudan, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa: Sudan'daki çatışma insani krizin en ciddisi - Son Dakika

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