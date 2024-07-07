Papua Yeni Gine Bakanı, aile içi şiddet ihbarı üzerine gözaltına alındı

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Papua Yeni Gine'nin Petrolden Sorumlu Bakanı Jimmy Maladina, Avustralya'da "aile içi şiddet" ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Sydney kentinde polis, yerel saatle 10.00 sularında "aile içi şiddet" ihbarı aldı.

İhbar üzerine Bondi banliyösündeki adrese intikal eden polis, yüzünde yaralar olduğu görülen kadının ifadesini aldıktan sonra Papua Yeni Gine'nin Petrolden Sorumlu Bakanı Maladina'yı gözaltına aldı.

Maladina, yaptığı yazılı açıklamada, "durumun ciddiyetinin farkında olduğunu ve yetkililerle işbirliği" yaptığını ifade etti.

Bakan Jimmy Maladina, "bir kadın ya da erkek tarafından uygulanan şiddetin tolere edilemeyeceğini" belirttiği ayrı bir açıklamada da Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape'ye görevinden istifa edeceğini bildirdiğini duyurdu.

Şartlı tahliye edilen Maladina'nın duruşması, 9 Temmuz'da görülecek.