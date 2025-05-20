Papua Yeni Gine'nin kuzey açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'deki depremin merkez üssünün Angoram kasabasının yaklaşık 81 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine'de 6,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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