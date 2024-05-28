Papua Yeni Gine'de Heyelan Felaketi: Binlerce Kişi Tahliye Ediliyor

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SİDNEY, 28 Mayıs (Xinhua) -- Papua Yeni Gine'nin ücra Enga eyaletinde Cuma günü sabah saatlerinde bir dağın kısmen çökmesi ve 2.000'den fazla kişiyi toprak altında bırakmasının ardından, Salı günü halen aktif olan büyük heyelan bölgesinden binlerce kişi tahliye ediliyor.

Yeni Zelanda Pasifik Radyosu'nun Salı günkü haberine göre, yaklaşık 8.000 kişiye toprak kaymasına meyilli bölgeyi tahliye etmek üzere hazır olmaları söylendi.

Enga eyaleti afet komitesi başkanı ve eyalet yöneticisi Sandis Tsaka, bölge sakinlerinden bazılarının halihazırda tahliye edildiğini ancak net sayının henüz belirsiz olduğunu kaydetti.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Cuma günü Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını doğrulamıştı.

Pasifik ada ülkesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi Serhan Aktoprak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, söz konusu yazılı açıklamanın Birleşmiş Milletler bünyesindeki göç ajansına Pazartesi günü ulaştığını söylemişti.

Merkezin Müdür Vekili Lusete Laso Mana tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, binalarda ve meyve-sebze bahçelerinde de büyük yıkıma neden olan afet Papua Yeni Gine ekonomisine büyük darbe vurdu.