Papua Yeni Gine'de toprak kayması ve salgın hastalık endişesi - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de toprak kayması ve salgın hastalık endişesi

Papua Yeni Gine\'de toprak kayması ve salgın hastalık endişesi

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede ikinci bir felaketin yaşanabileceği ve salgın hastalığın ortaya çıkabileceği endişesi bulunuyor. Yağışlar nedeniyle enkazın dengesiz hale geldiği ve suların zemin ile moloz arasında kaldığı belirtiliyor. Yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edilmesi gerekebileceği uyarıları yapılırken, enkazın hareket etmesi durumunda diğer köylerin de tehlike altında olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, cesetlerin çürümesi ve su akması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtiliyor.

28.05.2024 10:07
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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgede aynı felaketin ikinci kez yaşanmasından ve salgın hastalığın ortaya çıkmasından endişe ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Papua Yeni Gine Misyon Şefi Serhan Aktoprak, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yağışlardan dolayı enkazın dengesiz hale geldiğini ve suların zemin ile moloz arasında kaldığını söyledi.

Yeni bir toprak kayması olabileceğine ve yaklaşık 8 bin kişinin tahliye edilmesi gerekebileceğine ilişkin uyarılar aldıklarını belirten Aktoprak, "toprağın hareketi ile enkazın ciddi risk oluşturduğunu" ifade etti.

Aktoprak, "Enkaz hareket etmeye devam ederse, hız kazanabilir ve dağın aşağısındaki diğer köyleri de yok edebilir." dedi.

Papua Yeni Gine Misyon Şefi Aktoprak, "Şu anda en büyük korkum cesetlerin çürümesi, su akıyor ve bu durum bulaşıcı hastalıklarla ilgili ciddi sağlık riskleri doğuracak." şeklinde konuştu.

Papua Yeni Gine'deki toprak kayması

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta toprak kayması meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine'de hükümet de dün heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurmuş, afet nedeniyle Birleşmiş Milletlerden (BM) yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'de toprak kayması ve salgın hastalık endişesi - Son Dakika

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