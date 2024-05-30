Papua Yeni Gine'deki Heyelan Felaketinde Binlerce Kişi Toprak Altında Kaldı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki Heyelan Felaketinde Binlerce Kişi Toprak Altında Kaldı

Papua Yeni Gine\'deki Heyelan Felaketinde Binlerce Kişi Toprak Altında Kaldı

Papua Yeni Gine'nin Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kaymasında 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı. Halen aktif olan heyelandan binlerce kişinin tahliyesi devam ediyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, felaketin üzerinden geçen süre dolayısıyla hayatta kalan kişilere ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Toprak kaymasından etkilenen kişi sayısı ise 7.849 olarak tahmin ediliyor.

30.05.2024 16:24
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1. Heyelan bölgesinden çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): EMMANUEL VINCENT ERALIA, Xinhua muhabiri

3. Heyelan bölgesinden çeşitli görüntüler

4. SES: Bölge sakini

5. Heyelan bölgesinden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): EMMANUEL VINCENT ERALIA, Xinhua muhabiri:

"Enga eyaletinin Yambali köyünde öğle saatleri. Arkamda gördüğünüz üzere bölge sakinleri ağır makinelerin yardımı olmaksızın sevdiklerinin cansız bedenlerini toprak altından çıkarmak için gönüllü olarak çalışıyor. Öte yandan eyalet afet komitesi, iki adet bakım merkezi kurdu. Bu merkezlerde insanların yiyecek, temiz içme suyu ve diğer gereksinimleri karşılanıyor."

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, geçtiğimiz hafta Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kaymasında 2.000'i aşkın kişinin toprak altında kaldığını teyit etti.

Salı günü itibarıyla halen aktif olan heyelandan binlerce kişinin tahliyesi devam etmekteydi.

Aynı gün bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi, felaketin üzerinden dört günden fazla bir süre geçmesi dolayısıyla artık hayatta kalan daha fazla kişiye ulaşmanın "son derece düşük ihtimal" olduğunu söyledi.

SES: Bölge sakini

"Ailemdeki kişilerin çoğunun cansız bedenlerini göremeyeceğim. Tamamıyla büyük kayaların altında kalmışlar. Bedenlerinin çürümeye başladığını biliyorum. Bu yüzden onları unutmak zorundayım. Onları anmak için bir ağaç dikeceğim."

BM tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, tahliye edilip yeni bölgelere yerleştirilmesi gereken kişiler de dahil olmak üzere, toprak kaymasından etkilenen kişi sayısının 7.849 olduğu tahmin ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Port Moresby'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki Heyelan Felaketinde Binlerce Kişi Toprak Altında Kaldı - Son Dakika

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