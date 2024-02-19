Papua Yeni Gine'deki kabile çatışmasında 53 kişi öldü - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki kabile çatışmasında 53 kişi öldü

Papua Yeni Gine\'deki kabile çatışmasında 53 kişi öldü

Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerindeki kabile çatışmasında 53 kişi yaşamını yitirdi. Enga bölgesinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada, cesetler polis kamyonetlerine yüklendi. Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı ve sahada olmalı.

19.02.2024 05:11
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Papua Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde son dönemde artan kabile çatışmalarında can kayıpları devam ediyor. Emniyet güçleri, ülkenin Enga bölgesinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada, 53 kişinin öldüğünü bildirdi. Çatışma, bir kabilenin bölgede yaşayan diğer kabileye saldırma hazırlığındayken pusuya düşürülmesi sonucunda yaşandığı öğrenildi.

Papua Yeni Gine'de kabile çatışmasında 53 kişi hayatını kaybetti

YAKIN DÖNEMİN "EN BÜYÜK KATLİAMI"

Papua Yeni Gine Kraliyet Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili George Kakas, olaya müdahale eden polis memurlarının "şoka uğradığını" söyledi.

Olayı, ülkenin yakın döneminin "en büyük katliamı" olarak nitelendiren emniyet güçleri, cesetlerin polis kamyonetlerine yüklendiğini açıkladı.

Papua Yeni Gine'de kabile çatışmasında 53 kişi hayatını kaybetti

Kakas, açıklamasında, "Bu, şimdiye kadar belki tüm dağlık bölgede, Papua Yeni Gine'de gördüklerimin en büyüğü" ifadesini kullandı.

CESETLER POLİS KAMYONETLERİNE YÜKLENEREK TAŞINDI

Polis güçlerinin "risk alarak" duruma el atmak zorunda kaldığını kaydeden Kakas, cesetlerin yollarda ve nehir yatağında yer aldığını; polis kamyonetlerine yüklenerek taşındığını anlattı. Kakas, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

"SİLAHLI ÇATIŞMALARA 17 KABİLE DAHİL OLDU"

Enga Bölge Valisi Peter Ipatas, açıklamasında, kabile çatışmalarının çıkabileceğine yönelik geçen hafta güvenlik güçlerini uyardıklarını açıkladı.

Vali Ipatas, son dönem silahlı çatışmalara 17 kabilenin dahil olduğunu belirterek çatışan kabilelerin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Ipatas, "Bu, muhtemelen şimdiye kadar yaşadığımız en büyük kabile kavgası. Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı, sahada olmalı" dedi.Bölgedeki çatışmalarının 2022 seçimleri sonrası başladığı, son dönemde karşılıklı pusu ve köylere yönelik silahlı saldırılarla yoğunlaştığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki kabile çatışmasında 53 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ULUBATLI HASAN : Bu adamların parası bile bizim paradan değerli vay anasını. 1 Papua Yeni Gine Kinası 8,11 Türk Lirası / 19.02.2024 47 3 Yanıtla
  • Necati Kaya: Serkan ,bu kabileler bizim kabileden en az 15 asır medeni. 15 8
  • Serkan Basar: ahaaa bizim kabile :) 12 9 Yanıtla
  • İlker Güner: Ulubatlı endeni demecedin. Avrupa bilen bizi giskaneyoken. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki kabile çatışmasında 53 kişi öldü - Son Dakika
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