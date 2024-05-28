Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine\'deki toprak kayması felaketinde 2.000\'den fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını doğruladı. Felaket, binalarda ve meyve-sebze bahçelerinde büyük yıkıma neden oldu ve ülke ekonomisine büyük darbe vurdu. Kurtarma ekipleri için ise durum hala tehlikeli. Acil yardım tedariki için 500.000 kina değerinde bir çek sunuldu.

28.05.2024 10:13
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler (NBC PNG ve EMTV'nin izniyle)

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezi, Cuma günü Enga eyaletinde meydana gelen büyük toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişinin toprak altında kaldığını doğruladı.

Pasifik ada ülkesindeki Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şefi Serhan Aktoprak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, söz konusu yazılı açıklamanın Birleşmiş Milletler bünyesindeki göç ajansına Pazartesi günü ulaştığını söyledi.

Merkezin Müdür Vekili Lusete Laso Mana tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, binalarda ve meyve-sebze bahçelerinde de büyük yıkıma neden olan afet Papua Yeni Gine ekonomisine büyük darbe vurdu.

Mana, "Porgera Madeni'ne giden ana otoyol tamamen kapanmış durumda. Toprak halen yavaşça kaymaya devam ettiği için durum istikrarsızlığını koruyor. Bu ise hem kurtarma ekipleri hem de hayatta kalanlar için devam eden bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Müdür vekili ayrıca ortak bir hükümet ekibinin afetten etkilenen köyde Pazar günü incelemelerde bulunduğunu ve acil yardım tedariki için Enga eyalet yönetimine 500.000 kina (yaklaşık 128.796 ABD doları) değerinde bir çek sunduğunu kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Sidney'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Papua Yeni Gine, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde 2.000'den fazla kişi toprak altında kaldı - Son Dakika

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