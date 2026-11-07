Paraguay Senatosu Santiago Pena'yı görevden aldı: Azledilen devlet başkanına ev hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Paraguay Senatosu Santiago Pena'yı görevden aldı: Azledilen devlet başkanına ev hapsi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paraguay Senatosu Santiago Pena\'yı görevden aldı: Azledilen devlet başkanına ev hapsi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Paraguay'da Senato'daki oylamada 44 lehte oy çıkınca Devlet Başkanı Santiago Pena, "görevi kötüye kullanmak" suçundan azledildi. Ueno Bank'ın tasfiyesi ve kamu emeklilik fonu IPS'ye ilişkin yaklaşık 355 milyon dolarlık yolsuzluk iddialarını inceleyen savcılığın kararıyla Pena'ya ev hapsi uygulanıyor. Dokunulmazlığı da sona eren Pena'nın görevini 2028'e kadar Başkan Yardımcısı Pedro Alliana devralacak.

Sunduğu istifanın Kongre tarafından reddedilmesinin ardından Paraguay Senatosu tarafından "görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı.

Senato'da yapılan oylamada 44 lehte oy alan Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetti.

Anayasal protokol uyarınca, 2028 yılına kadar devlet başkanlığı görevini mevcut Başkan Yardımcısı Pedro Alliana üstlenecek.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Paraguay Ulusal Polisi, görevinden uzaklaştırılan Pena'nın, Başsavcılık tarafından verilen karar doğrultusunda evinde gözaltına alındığını doğruladı.

Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Ueno Bank'ın kapatılması, "güveni kötüye kullanmak" ve 355 milyon dolarlık kamu emeklilik fonu IPS'ye ilişkin yolsuzluk iddiaları doğrultusunda Pena hakkında ev hapsi kararını uygulamaya koydu.

Pena, Yolsuzlukla Mücadele Birimi savcısının huzuruna çıkarılana kadar ev hapsinde tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Paraguay Başsavcılığı Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi, görevinden istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo Spalding'i de gözaltına aldı.

PENA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı savunuluyordu.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyordu.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

BANKA SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahaleye uğramıştı.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.

Kaynak: AA
Ev hapsiParaguayPolitikaGüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş 8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş
Fatih’te ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Fatih'te ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi 13 Kasım’da yeni ödeme hazırlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı iddiası
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
15:07
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 04:16:19. #7.12#
SON DAKİKA: Paraguay Senatosu Santiago Pena'yı görevden aldı: Azledilen devlet başkanına ev hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android