Paraguay Senatosu Santiago Pena\'yı görevden aldı: Azledilen devlet başkanına ev hapsi

Sunduğu istifanın Kongre tarafından reddedilmesinin ardından Paraguay Senatosu tarafından "görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Devlet Başkanı Santiago Pena gözaltına alındı.

Senato'da yapılan oylamada 44 lehte oy alan Pena, Haziran 2012'de eski Devlet Başkanı Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkenin yakın demokratik tarihinde azil süreci sonucunda görevini kaybeden ikinci devlet başkanı oldu.

"Görevi kötüye kullanmak" suçundan azledilen Pena, Anayasa'nın 189. maddesi uyarınca azil kararıyla suçlu bulunmasının ardından, eski devlet başkanlarına tanınan "ömür boyu senatörlük" statüsünü ve hukuki dokunulmazlığını kaybetti.

Anayasal protokol uyarınca, 2028 yılına kadar devlet başkanlığı görevini mevcut Başkan Yardımcısı Pedro Alliana üstlenecek.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Paraguay Ulusal Polisi, görevinden uzaklaştırılan Pena'nın, Başsavcılık tarafından verilen karar doğrultusunda evinde gözaltına alındığını doğruladı.

Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Ueno Bank'ın kapatılması, "güveni kötüye kullanmak" ve 355 milyon dolarlık kamu emeklilik fonu IPS'ye ilişkin yolsuzluk iddiaları doğrultusunda Pena hakkında ev hapsi kararını uygulamaya koydu.

Pena, Yolsuzlukla Mücadele Birimi savcısının huzuruna çıkarılana kadar ev hapsinde tutulacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, Paraguay Başsavcılığı Ekonomik Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi, görevinden istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo Spalding'i de gözaltına aldı.

PENA'YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Pena hakkında muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan azil dosyasında, Pena'nın 2023'te görevi devralmasına rağmen Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak ticari çıkarlarını devlet sorumluluklarının önüne koyduğu ve görevi kötüye kullandığı savunuluyordu.

Dosyada, Sosyal Güvenlik Enstitüsünün (IPS) yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonunu bu bankada tutarak imtiyaz sağlandığı ve 2023'te Carlos Carvallo'nun Paraguay Merkez Bankası (BCP) Başkanlığına atanmasında usulsüzlük olduğu iddiaları yer alıyordu.

Pena ise iddiaları reddederek, önceliğinin halkı korumak olduğunu ve düzensizliklerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vereceğini belirtmişti.

BANKA SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Paraguay'ın yaklaşık 6,1 milyonluk nüfusunun 2,9 milyonuna hizmet veren ülkenin en büyük özel finans kuruluşlarından Ueno Bank, 3 Kasım'da mali yapısındaki bozulmalar nedeniyle müdahaleye uğramıştı.

Paraguay Merkez Bankası, bankanın sermaye yeterlilik oranının yasal sınırın yarısının altına düşmesi üzerine kurum hakkında tasfiye kararı almıştı.