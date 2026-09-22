Paramount, 12 eyaletin davasında 300 milyon dolarlık yapım taahhüdü verdi - Son Dakika
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Paramount, 12 eyaletin davasında 300 milyon dolarlık yapım taahhüdü verdi

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California öncülüğündeki 12 eyaletin Paramount-WBD birleşmesine karşı açtığı davada taraflar anlaşmaya vardı. Paramount, ABD'de yerli yapımlara en az 300 milyon dolar harcamayı kabul ederken anlaşma birleşmenin önündeki eyalet kaynaklı hukuki engeli kaldırdı.

ABD'nin California eyaleti öncülüğünde 12 eyaletin, Paramount ile Warner Bros. Discovery'nin (WBD) yaklaşık 82 milyar dolarlık birleşmesine karşı açtığı davada taraflar anlaşmaya vardı.

California Başsavcısı Rob Bonta yaptığı açıklamada, anlaşmanın Paramount'un ABD'de özellikle de Los Angeles'ta film ve televizyon yapımlarını önemli ölçüde artırmasına yönelik bağlayıcı taahhütler içerdiğini belirtti.

Bonta, anlaşmanın birleşmeye destek anlamına gelmediğini, Hollywood'da daha fazla yoğunlaşmanın ABD ekonomisine, tüketicilere ve rekabete zarar verebileceği yönündeki endişelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Paramount'a film üretim şartı

Anlaşma, ABD Adalet Bakanlığının haziranda onay verdiği birleşmenin önündeki eyaletlerden kaynaklanan hukuki engeli ortadan kaldırarak işlemin tamamlanmasının önünü açtı.

Bu kapsamda Paramount, ABD'de yerli yapımlara en az 300 milyon dolar harcamayı kabul etti.

Birleşmenin ardından kurulacak şirketin ilk 2 yılda en az 30, sonraki 3 yılda ise her yıl en az 32 filmi dağıtıma çıkarmaması halinde mali yaptırımla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Paramount ayrıca CBS ve CNN'in birleşme sonrasında bağımsız editoryal kurullara sahip olmasını kabul etti.

California Başsavcılığı ile Paramount anlaşmanın şartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere ortaklaşa bir kayyum belirleyecek. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konunun yeniden mahkemeye taşınmasının önü açık olacak.

ABD Adalet Bakanlığı, haziranda birleşmeye onay vermiş ancak California öncülüğündeki 12 eyalet, temmuzda Hollywood'un kalan 5 büyük stüdyosundan 2'sinin birleşmesinin rekabeti azaltacağı, sinemalarda ve dijital platformlarda daha az film gösterilmesine yol açacağı gerekçesiyle dava açmıştı.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'yi (WBD) hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere 108,4 milyar dolarlık teklif sunmuştu.

Teklif, Netflix'in 5 Aralık'ta WBD'nin film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri üzerinden satın almak için anlaşmaya varmasının ardından gelmişti.

WBD Yönetim Kurulunun Netflix anlaşmasını desteklemesine rağmen Paramount, şubatta teklifini hisse başına 31 dolara yükseltmişti. WBD yönetimi bu teklifi "üstün teklif" olarak kabul edince Netflix fiyat artırmayarak anlaşmadan çekilmişti.

27 Şubat'ta Netflix ile anlaşma feshedilirken Paramount Skydance, 2,8 milyar dolarlık fesih bedeli ödemiş ve WBD ile kesin birleşme anlaşması imzalamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi de 12 Haziran'da satın alma planının pazardaki rekabeti bozmayacağına karar vermişti.

Kaynak: AA
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