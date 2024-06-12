Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri Başlıyor

Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen "Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri", 19 Haziran'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserlerin ilki, 19-20 Haziran'da Kenan Doğulu konseri olacak.
Bülent Ortaçgil, 26 Haziran'da "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" projesi kapsamında, Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Melike Şahin ve Sena Şener ile aynı sahneyi paylaşacak.
Emir Can İğrek 27 Haziran'da, Mabel Matiz 28-29 Haziran'da, Zeynep Bastık ise 1 Temmuz'da konser verecek.
Şevval Sam ise sanat hayatının 30. yılını, 30 Haziran'da gerçekleşecek konserde kutlayacak.
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