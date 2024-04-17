Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Geri Sayımı Başladı

PARİS, 17 Nisan (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi önüne kurulan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın geri sayım saati, 16 Nisan 2024. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Giresun'un Eynesil ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sınırında çıkan örtü yangınında 80 dönümlük mera arazisi zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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