Paris 2024 Olimpiyatları\'nda Türkiye 4 spor dalında 14 sporcuyla temsil edilecek

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(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın onuncu gününde Türkiye'yi 4 spor dalında 14 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatların onuncu gününde (05.08.2024) Milli sporcuların programı şöyle:

Atletizm

Erkekler 400 metre engelli yarışında Yasmani Copello ve Berke Akçam 11.05'ten itibaren mücadele edecek.

Ersu Şaşma saat 20.00'de sırıkla yüksek atlama finaline çıkacak.

Jimnastik

Ferhat Arıcan, saat 12.45'te paralel bar kategorisinde final müsabakasına çıkacak.

Yelken

Yelken branşında Türkiye'yi Derin Atakan, Alican Kaynar, Beste Kaynakçı, Ecem Güzel, Yiğit Yalçın Çatak, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu temsil edecek. Yarışlar 13.03'ten itibaren başlayacak.

Güreş

Erkekler 60 kiloda Enes Başar ilk tur maçlarına çıkacak. İlk müsabakası 16.00'da başlayacak.

Kadınlar 68 kiloda Buse Çavuşoğlu Tosun saat 16.00'da son 16 turundaki maçına çıkacak.

Erkekler 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır son 16 turu müsabakasına çıkacak. Maç saat 16.49'da başlayacak.

Buse Çavuşoğlu Tosun ile Muhammed Hamza Bakır, arka arkaya yapılacak son 16 turu ve çeyrek final müsabakalarını kazanırsa saat 22.00'de yarı final maçına çıkacak.