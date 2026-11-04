Paris Adli Mahkemesi Beyrut'ta 7 sivilin öldüğü saldırıda savaş suçu soruşturması açtı - Son Dakika
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Paris Adli Mahkemesi Beyrut'ta 7 sivilin öldüğü saldırıda savaş suçu soruşturması açtı

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İsrail ordusunun Lübnan'da savaş suçu işlediği şikayeti üzerine Paris'te soruşturma açıldığı bildirildi. Açıklamaya göre 26 Kasım 2024'te Beyrut'ta aile apartmanına düzenlenen saldırıda 7 sivil öldü; soruşturma, Ali Cherri ve FIDH'nin yaklaşık 6 ay önceki şikayetiyle başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail ordusunun Lübnan'da bir aile apartmanına yaptığı saldırıyla savaş suçu işlediği yönündeki şikayet üzerine soruşturma açıldığı belirtildi.

Paris merkezli Uluslararası İnsan Hakları Federasyonundan (FIDH) dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 26 Kasım 2024'te Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir aile apartmanına düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda ölenler arasında Lübnan asıllı Fransız sanatçı Ali Cherri'nin annesinin ve babasının da olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun apartmana saldırısıyla ilgili Paris Adli Mahkemesinin İnsanlığa Karşı Suçlar Birimi tarafından "sivil bir mala kasten saldırı düzenleme suçu" işlendiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı bilgisi verilen açıklamada, böyle bir saldırının savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı.

Açıklamada, soruşturmanın Cherri ve FIDH'nin yaklaşık 6 ay önce yaptığı şikayet üzerine açıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FIDH Adli Eylem Grubu Koordinatörü ve avukat Clemence Bectarte, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da işlediği suçlarla ilgili ilk kez bir adli soruşturma açıldığını ifade etti.

Bectarte, bu soruşturmayla 26 Kasım 2024'teki saldırıya tüm yönleriyle açıklık getirilmesini umduklarını kaydederek, yaptıkları şikayette söz konusu saldırıyı savaş suçu olarak tanımladıklarını belirtti.

Cherri de soruşturmanın açılmasının hayatını kaybedenler için adaletin sağlanması ve cezasızlıkla mücadele etmek için yeni bir adım teşkil ettiğini belirterek, bu saldırı için talimat verenlerin ve onu düzenleyenlerin eylemlerinin hesabını vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal basındaki haberlere göre 2 Fransız sorgu hakimi, söz konusu soruşturma kapsamında İsrail ordusunun Lübnan'da işlediği iddia edilen savaş suçlarını soruşturuyor.

Kaynak: AA
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