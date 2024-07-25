Paris Emniyet Müdürlüğü, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni Nedeniyle Trafiğe Çıkmamalarını İstedi - Son Dakika
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Paris Emniyet Müdürlüğü, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni Nedeniyle Trafiğe Çıkmamalarını İstedi

Fransa, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, Paris Emniyet Müdürlüğü yarın trafikte yaşanacak olası aksamaların önüne geçmek için vatandaşlardan araba kullanmamalarını istedi. Olimpiyat Oyunları açılış töreni dolayısıyla trafiğin yarın oldukça zor olacağı belirtilirken, araç sahiplerinden trafiğe çıkmamaları istendi. Ayrıca, Parislilerin ve başkente gelen turistlerin telefonlarına ulaşım durumunun sürekli güncelleneceği bir uygulamayı indirmesi istendi.

25.07.2024 18:51
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Fransa, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Paris Emniyet Müdürlüğü yarın trafikte yaşanacak olası aksamaların önüne geçmek için vatandaşlardan araba kullanmamalarını istedi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Olimpiyat Oyunları açılış töreni dolayısıyla trafiğin yarın "oldukça zor" olacağı belirtildi.

Tören dolayısıyla başkentin farklı noktalarına getirilen ulaşım kısıtlamalarının hatırlatıldığı açıklamada, araç sahiplerinden trafiğe çıkmamaları istendi.

Yaklaşık 320 bin seyirci ile çok sayıda sporcunun açılış törenine katılmak için Sen Nehri kıyılarına hareket edeceği aktarılan açıklamada, olimpiyatlar dolayısıyla Paris'te bulunan devlet ve hükümet başkanlarının yer alacağı kortejlerin trafikte aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle A1, A3, A4 otoyollarının Paris'e yakın bölgelerinde ulaşım sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Telefonlara ulaşım uygulaması indirilmesi isteniyor

Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde faaliyet gösteren toplu taşıma firmalarının koordinasyonundan sorumlu STIF şirketinin Başkan Yardımcısı Gregoire de Lasteyrie, Parislilerin ve başkente gelen turistlerin, telefonlarına ulaşım durumunun sürekli güncelleneceği bir uygulamayı indirmesini istedi.

Lasteyrie, "2024 Paris Toplu Taşıma" isimli uygulamayla vatandaşların müsabakaların yapılacağı noktalara en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabileceklerini belirtti.

Güvenlik tedbirleri kapsamında polisin bazı metro istasyonlarını ya da hatlarını trafiğe kapatabileceğini hatırlatan Lasteyrie, yol durumunun saat başı güncellendiği uygulamayla, toplu taşıma ulaşımında mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek istediklerini kaydetti.

Olimpiyat Oyunları açılış töreni

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek oyunların açılışı, yarın Sen Nehri'ndeki törenle yapılacak. Böylece olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.

Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından yapılacak organizasyona, 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak. Paris 2024'ün açılış törenine ayrıca 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris Emniyet Müdürlüğü, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni Nedeniyle Trafiğe Çıkmamalarını İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris Emniyet Müdürlüğü, Olimpiyat Oyunları Açılış Töreni Nedeniyle Trafiğe Çıkmamalarını İstedi - Son Dakika
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