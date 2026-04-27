Paris Jackson'dan miras davası: Babamdan kalanla yaşarım

Pop müziğin efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, 'Çalışmasam da olur, babamdan kalan mirasla yaşarım' sözleriyle gündeme gelmişti. Ancak 28 yaşındaki Paris, babasından kalan 700 milyon dolarlık mirası yöneten John Branca ve John McClain'i, kendi çıkarları için hareket ettikleri gerekçesiyle dava etti. Miras yöneticileri ise Paris'in iddialarını reddederek karşı hamle başlattı.

Jackson ailesi, Paris'in bu hamlesinin, Michael Jackson'ı konu alan belgeselin gölgelenmesine ve milyonlarca dolar kayba neden olmasından korkuyor. Bir kaynak, 'Paris, babasının yeni nesillere tanıtıldığı bu dönemde konuyu mirasa çekerek yanlış adım atıyor. Daha saygılı ve disiplinli olmalı' dedi. Aynı kaynak, Paris'in deneyimsiz olduğunu ve hukuki mücadelede kaybetme riski bulunduğunu belirtti. Öte yandan, filmin başarılı olması halinde Paris ve kardeşlerinin büyük kazanç elde edeceği ifade ediliyor.