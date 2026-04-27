Paris Jackson'dan miras davası: Babamdan kalanla yaşarım
Paris Jackson'dan miras davası: Babamdan kalanla yaşarım

27.04.2026 19:20
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, babasından kalan 700 milyon dolarlık mirası yönetenleri mahkemeye verdi. Aile, bu hamlenin milyonlarca dolarlık kayba yol açmasından endişeli.

Pop müziğin efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, 'Çalışmasam da olur, babamdan kalan mirasla yaşarım' sözleriyle gündeme gelmişti. Ancak 28 yaşındaki Paris, babasından kalan 700 milyon dolarlık mirası yöneten John Branca ve John McClain'i, kendi çıkarları için hareket ettikleri gerekçesiyle dava etti. Miras yöneticileri ise Paris'in iddialarını reddederek karşı hamle başlattı.

Jackson ailesi, Paris'in bu hamlesinin, Michael Jackson'ı konu alan belgeselin gölgelenmesine ve milyonlarca dolar kayba neden olmasından korkuyor. Bir kaynak, 'Paris, babasının yeni nesillere tanıtıldığı bu dönemde konuyu mirasa çekerek yanlış adım atıyor. Daha saygılı ve disiplinli olmalı' dedi. Aynı kaynak, Paris'in deneyimsiz olduğunu ve hukuki mücadelede kaybetme riski bulunduğunu belirtti. Öte yandan, filmin başarılı olması halinde Paris ve kardeşlerinin büyük kazanç elde edeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Michael Jackson, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris Jackson'dan miras davası: Babamdan kalanla yaşarım - Son Dakika

Ankara’da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış
İran’dan ABD’ye “Kırmızı Çizgi“ mektubu İran’dan ABD’ye "Kırmızı Çizgi" mektubu
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

19:30
RAMS Park’ta şölen yaşanacak Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor
19:07
Ayaş Kaymakamı Eligül’den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt
19:07
Beşiktaş’ın 11’inde sürpriz Bu sezon ilk kez oynayacak
Beşiktaş'ın 11'inde sürpriz! Bu sezon ilk kez oynayacak
18:59
Çin’in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü
18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
16:51
Brezilya’nın ’Yılan Adası’ değil Yüksekova
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova
