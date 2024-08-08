Paris Olimpiyatları\'nda Türkiye\'nin Programı

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(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 13'inci gününde Türkiye 6 branşta 7 sporcu ve voleybol takımı ile mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 13'inci gününde (08.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:

Tekwando

Hatice Kübta İlgün, kadınlar 49 kg'de saat 10: 30'dan itibaren, erkekler 68 kg'de saat 13: 13'ten itibaren Hakan Reçber mücadele edecek.

Atletizm

Emel Dereli kadınlar gülle arma elemelerinde saat 11: 25'te yarışacak.

Modern Pentatlon

Buğra Ünal eskrim sıralama turunda saat 12: 00'da, İlkay Özyüksel Mihrioğlu eskrim sıralama turunda saat 15: 30'da mücadele edecek.

Halter

Muhammet Furkan Özberk, erkekler 73 kg'de saat 20: 30'da ter dökecek.

Voleybol

Türkiye- İtalya kadınlar voleybol yarı final mücadelesi saat 21: 00'da oynanacak

Boks

Hatice Akbaş Çin'li rakibi Yuan Chang ile kadınlar 54 kg finalinde saat 23: 51'de karşı karşıya gelecek.