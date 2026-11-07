Paris Savcılığı uçaklara sahte bomba ihbarlarında yabancı bağlantıyı soruşturuyor - Son Dakika
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Paris Savcılığı uçaklara sahte bomba ihbarlarında yabancı bağlantıyı soruşturuyor

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Paris Savcılığı, uçaklara yönelik sahte bomba ihbarlarını soruşturmaya başladı. Savcılık, e-postayla sahte bilgi yayan faillerin tespitini ve ihbarların yabancı güçlerle olası bağlantısını araştırıyor; 5 Kasım'da bir uçak Fransa'da acil iniş yapmıştı.

Fransa'da savcılığın, uçaklara yönelik sahte bomba ihbarlarının yabancı güçlerle olası bağlantısını soruşturduğu öğrenildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Paris Savcılığı, son günlerde yapılan uçaklara yönelik sahte bomba ihbarlarıyla ilgili soruşturma açtığını bildirdi.

Savcılık, soruşturmayla, e-posta aracılığıyla tehlikeli bir durum olacağı izlenimi yaratmak için sahte bilgi yayan faillerin tespit edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Söz konusu sahte ihbarların yabancı güçlerle olası bağlantısının da soruşturulduğu ifade edildi.

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı, 5 Kasım'da bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Dün de Fransa hava sahasını kullanan 4 uçakla ilgili bomba ihbarı gelmesi üzerine bu uçaklardan 3'ü Paris Orly Havalimanı'na, dördüncüsü de Bordeaux Havalimanı'na inmişti.

Avrupa genelindeki bazı uçaklar için de bu hafta benzer bomba ihbarları yapılmıştı.

Kaynak: AA
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